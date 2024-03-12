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DOROFEEVA даст большой концерт в Киеве: когда и где

Новина українською → Вторник 12 марта 2024 14:44
DOROFEEVA даст большой концерт в Киеве: когда и где DOROFEEVA (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

27.04.2024

DOROFEEVA даст большой сольный концерт в Киеве. Действо состоится 27 апреля под открытым небом на локации Osocor Residence.

Надя влюбила в свои песни миллионы слушателей и показала, как звучит актуальная украинская поп-музыка. В прошлом году артистка дважды ездила с турами по городам Украины и посетила с благотворительными концертами Америку, Канаду и Европу.

Ее песни обожают в 180 странах, они взлетают на верхушки чартов, объединяют украинцев по всему миру и дают силы переживать сложные времена. В конце апреля "Щоб не було", "вотсап", "Кохаю, але не зовсім", "Хай пишуть", "На самоті" будут звучать в Киеве.

Во время концерта организаторы проведут благотворительный аукцион, средства с которого будут направлены на нужды ВСУ.

Билеты на концерт можно приобрести по этой ссылке. Их стоимость стартует от 699 грн.

DOROFEEVA даст большой концерт в Киеве: когда и где

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