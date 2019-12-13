Дмитрий Шуров приглашает на грандиозный концерт в честь 10-летия Pianoбой

8 марта 2020 года Дворец Спорта станет самой романтичной и драйвовой точкой на карте страны!

В этот праздничный вечер тысячи сердец будут объединяться и петь вместе под музыку Pianoбой в сопровождении оркестра. Дмитрий Шуров приглашает на праздничный вечер и незабываемый концерт в честь 10-летия своей группы! Именно здесь можно впервые услышать вживую песни из нового альбома "ХІСТОРІ" и увидеть специально созданное масштабное концертное шоу (билеты).

Shy & Pianoбой - Цілуй Мене

Pianoбой – уникальный артист современной украинской сцены для людей, имеющих вкус. Его концерты – это крепкий музыкальный коктейль из мощного рок-драйва и чувственной мелодики. Песни Шурова знают и слушают как взрослые, так и их дети. Под эти песни каждый год женятся тысячи пар. Автор и исполнитель таких хитов как "Кохання", "Родимки", "Перша леді", "Родина", "Полуничне небо", "Так добре з тобою", "Все що тебе не вбиває", "На вершині" та "Шампанські очі". Он – судья 8 и 9 сезонов "Х-фактора", обладатель трех премий YUNA...

Pianoбой - Шампанські Очі

В концерте 8 марта талантливый автор и композитор замиксует для своих почитателей громкий рок-бэнд, симфонический оркестр и современный электронный продакшн на высшем уровне. Новый альбом Pianoбой – полный света, жизнеутверждающий и интимный одновременно – никого не оставит равнодушным. Поэтому берите друзей и любимых, чтобы вместе петь и творить нашу общую ХИСТОРИ!

Pianoбой - Все Що Тебе Не Вбиває