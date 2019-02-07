Dakh Daughters дадут долгожданный концерт в Киеве

Им аплодируют Сиэтл и Сан-Франциско, о них пишут The New York Times и Rolling Stone. Фрик-кабаре Dakh Daughters Band возвращаются домой после большого тура Америкой и Канадой. Они уже готовы встретиться со своими украинскими слушателями 6 апреля в концертном зале НТУУ КПИ.

Dakh Daughters – проект ЦСМ "ДАХ" Влада Троицкого. Эта группа не имеет аналогов на украинской музыкальной сцене. Их творчество – это сочетание экстравагантных образов, классических инструментов и экспериментального звучания. Украинский фолк, французский рэп и рэгги-джемы, именно эти составляющие группа органично сочетает в своей музыке. Их песни отличаются нелинейными партиями. Сначала может показаться, что это просто какофония звуков, однако уже через мгновение вас подхватывает ритм и вы понимаете тонкий творческий замысел автора.

Dakh Daughters – это интеллектуальная музыка для современных людей. Музыка, что заставляет задумываться и делать выбор. Это манифест человека разумного.

Видео: YouTube/MoustacheCinema

Встречайте новых фавориток американских критиков. Неординарные и неповторимые Dakh Daughters с программой, покорившей мир. Композиции с альбома “If”, песни, что можно услышать только на живых выступлениях коллектива, и “визитка” группы – “Rozy/Donbass”. Подарите себе вечер погружения в современное искусство (билеты).