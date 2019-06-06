D’Arts Dance Project представят новое шоу "За закрытой дверью" в Киеве

Фото: пресс-служба Master Management

18.06.2019

Один из самых ярких и непредсказуемых балетов Украины - D’Arts Dance Project готовится презентовать зрителям свой новый танцевальный перформанс - "За закрытой дверью". Шоу запланировано на 18 июня и пройдет в столичном концерт-холле Caribbean Club.

"Шоу "За закрытой дверью" - это откровенный рассказ о главном, остром и очень потайном. То, что обычно остается за закрытой дверью - в этот вечер мы вынесем на показ и обсудим с нашими зрителями. Этот перформанс - это диалог на грани правильного и того, что вне нормы общества... Но честно и о главном! Эта история для тех, кто еще не готов и тех, и кто уже не готов", - делится хореограф-постановщик балета - Дари Маликова.

Вечер 18 июня обещает быть жарким и очень непредсказуемым, ведь D’Arts Dance Project подготовили совершенно новые номера и истории, которые пронзают до мурашек по телу. Также, по многочисленным просьбам зрителей, балет покажет несколько самых ярких и полюбившихся номеров.

Фото: пресс-служба Master Management

"Нашему проекту более 10 лет и за это время было создано много номеров и танцевальных программ (перформансов) - некоторые из них стали уникальными и вызывают всегда большое ожидание у нашего зрителя. У нас есть традиция, проводить в столице два больших концерта в год, и в этом году мы решили не нарушать ее. На нашем вечере 18-го июня мы покажем некоторые номера, но подадим их в новом прочтении", - рассказал продюсер проекта Антон Торосян.

В течение всего перформанса "За закрытой дверью" шесть абсолютно разных и уникальных танцоров D’Arts Dance Project будут дышать в унисон, говоря пластикой тела о том, что волнует каждого. О том, что многие люди тщательно прячут острые эмоции, чувствительные желания и трогательные переживания и скрывают их за фразой "все хорошо", хотя зачастую все далеко не так хорошо, как мы пытаемся внушить окружающим и себе.

"Основным символом нашей истории стала дверь, которая на протяжении всей программы будет "красной нитью" пронизывать всю палитру эмоций и историй, которые наблюдает зритель. Дверь - словно преграда, которую мы все же приоткрываем, чтобы дать возможность ответить на вопросы, которые волнуют каждого зрителя. То, что люди обычно прячут за своими дверьми - те подлинные чувства, которые у большинства находятся за "семью замками", те отношения, которые возникают между мужчиной и женщиной. Мы, D’Arts, приглашаем всех желающих "поговорить", ну, а кто не готов, тогда посмотреть, в замочную скважину со стороны", - рассказала Дари.

Каждое выступление D’Arts - это диалог со зрителем, и в этот раз они "поговорят" о том, о чем люди предпочитают промолчать, либо говорят за плотно закрытой дверью и только в полтона.

"Мы продолжаем жить и любить – так нас учил наш основатель и вдохновитель Коля Бойченко", - D’arts Dance Project.

"Готов ли Ты?" - с этих слов начинается шоу. И у вас есть время ровно до 18 июня ответить себе на него и посетить перформанс "За закрытой дверью", который, поверьте, стоит быть увиденным!

Дата и время: 18.06.2019 с 20:00 до 22:00

Локация: Caribbean Club

Адрес: ул. С. Петлюры 4, Киев

Стоимость билетов: 200-600 грн

Купить: https://caribbean.com.ua/ua/concert_hall_ua/darts-dance-project/

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