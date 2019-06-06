D'arts Dance Project презентують нове шоу "За закритими дверима" у Києві

Фото: прес-служба Master Management

18.06.2019

Один із найяскравіших і непередбачуваних балетів України - D'Arts Dance Project готується презентувати глядачам свій новий танцювальний перформанс - "За зачиненими дверима". Шоу відбудеться 18 червня в столичному концерт-холі Caribbean Club.

"Наше шоу "За зачиненими дверима" - це відверта розповідь про головне, гостре і дуже особисте та приховане. Те, що зазвичай залишається за зачиненими дверима - цього вечора ми покажемо та обговоримо з глядачами. Цей перформанс - діалог на межі правильного й того, що за межами норми суспільства… Але відверто і про головне! Ця історія для тих, хто ще не готовий і того, хто вже не готовий", - поділилася хореограф-постановник D'Arts - Дарі Малікова.

Вечір 18 червня буде спекотним та дуже непередбачуваним, адже D’Arts Dance Project підготували нові номери та історії, котрі викликають мурашки по тілу. Також, на численні прохання глядачів, балет покаже декілька найяскравіших та улюблених глядачами номерів.

Фото: прес-служба Master Management

"Нашому проекту більше 10 років і за цей час було створено багато номерів і танцювальних програм (перформансів) - деякі з яких стали унікальними. У нас є традиція: проводити у столиці два великих концерти на рік, і цього року ми вирішили не порушувати її. На нашому вечорі, 18 червня, ми покажемо деякі старі номери, але подамо їх зовсім у новому баченні", - розповів продюсер проекту Антон Торосян.

Під час перформансу "За зачиненими дверима" шість абсолютно різних та унікальних танцівників D’Arts Dance Project дихатимуть в унісон, промовляючи вголос пластикою тіла ті речі, які хвилюють кожного. Про те, що багато хто з людей ретельно приховує гострі емоції, свої бажання та зворушливі хвилювання і все це маскують за словами "все добре", хоча частіше - все не так добре, як ми намагаємося стверджувати оточуючим та собі.

"Основним символом нашої історії стали двері, котрі стануть "червоною ниткою", що з'єднує всю палітру емоцій та історій, які спостерігатимуть глядачі. Двері - наче перепона, яку ми все ж відчиняємо, але зовсім трошки, аби дати відповіді на питання, що хвилюють кожного глядача. Те, що люди зазвичай ховають за своїми дверима - ті справжні почуття, котрі у більшості знаходяться за "сімома замками", ті стосунки, котрі виникають між чоловіком та жінкою. Ми, D’Arts, запрошуємо всіх бажаючих "поговорити", ну а ті, хто не готовий говорити, можуть просто зазирнути в щілину зі сторони”, - розповіла Дарі.

Кожний виступ D’Arts це відвертий діалог із глядачами, і цього разу вони поговорять про те, про що люди віддають перевагу промовчати, або говорять напівтоном за щільно зачиненими дверима.

"Ми продовжуємо жити і любити - так нас вчив наш засновник і натхненник Микола Бойченко", - D’arts Dance Project.

"Чи готовий Ти?" - з цих слів розпочинається шоу. У вас є час рівно до 18 червня відповісти собі на нього та відвідати перформанс "За зачиненими дверима", який, повірте, варто побачити!

Дата та час: 18.06.2019 з 20:00 до 22:00

Локація: Caribbean Club

Адреса: вул. С.Петлюри 4, Київ

Вартість квитків: 200-600 грн

Придбати: https://caribbean.com.ua/ua/concert_hall_ua/darts-dance-project/

Посилання на захід у Facebook https://www.facebook.com/events/2381543455393568/