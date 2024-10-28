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Через 22 роки розлуки. 71-річний Іво Бобул і 66-річна Лілія Сандулеса знову разом: що це значить

Іво Бобул і Лілія Сандулеса (колаж: РБК-Україна)
 

10.11.2024

10 листопада о 18:00 улюблений дует мільйонів та різних поколінь українців знову виступить разом на сцені. Легенди української естради - Іво Бобул і Лілія Сандулеса - виступлять з великим концертом у Національному палаці мистецтв "Україна". 

Іво Бобул і Лілія Сандулеса (фото: t.me/muzvar_ua)

Концерт матиме символічну та промовисту назву "Береги любові крізь роки" та відбудеться в рамках нового спільного концертного туру колишнього зіркового подружжя понад 30 містами України.

Дует Бобула та Сандулеси став справді легендарним. У спільній творчості вони випустили чимало пісень, які стали справжніми шлягерами. Серед них, зокрема, всіма улюблені "Берег любові", "Пізня зустріч", "Зоряна криниця", "А липи цвітуть" та багато інших. 

 

Весною 2024 року, після більш ніж 20-річної перерви, дует об’єднався на сцені разом та вирушив у всеукраїнський тур. Він став мегауспішним та об’єднав десятки тисяч слухачів. І після цього на численні прохання шанувальників артисти вирішили знову порадувати усіх своїми піснями.

Квитки на великий київський концерт Бобула і Сандулеси можна купити за цим посиланням.

 

Нагадаємо, що Іво Бобул та Ліля Сандулеса були пов'язані романтичними стосунками. У 2002-му вони розійшлися. Офіційно пара розірвала стосунки через 10 років. Деталі їхнього особистого життя залишаються в значній мірі приватними, і самі артисти майже не коментували свої стосунки. 

 

Раніше ми розповідали більше про те, чим зараз живе та як виглядає Сандулеса.

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