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Бумбокс Family Show: грандиозное шоу на Арт-заводе Платформа

Lite » Афиша 26.02.2019 - 18:30
Бумбокс (фото: пресс-служба группы / Вова Клевер)
Бумбокс (фото: пресс-служба группы / Вова Клевер)

05.06.2019

В этом году группа Бусбокс не будет играть на фестивалях. Зато музыканты культового коллектива решили сыграть большой концерт на Арт-заводе Платформа в столице!

Бумбокс Family Show: грандиозное шоу на Арт-заводе Платформа

Бумбокс (фото: пресс-служба группы / Артур Радько)

От обычного хорошего концерта Бумбокс, концерт под названием Бумбокс Family Show на Платформе, который пройдет пятого июня, будет отличаться... всем. Ищем 10 отличий?

  1. В день концерта в одном из блоков Арт-завода Платформа пройдет бесплатная (для людей которые купили билеты на концерт) фотовыставка, посвященная истории группы Бумбокс. Фотографии, личные вещи музыкантов, инструменты, реквизит из клипов, первый мерч - все можно будет рассмотреть, а кое-что даже потрогать.
  2. Один из лучших барабанщиков страны, Александр Люлякин, при поддержке Yamaha проведет мастер-класс.
  3. Диджей Валик представит проект "Скрейчово", в рамках которого расскажет, как он работал над альбомами "Люди" и "Голий Король".
  4. Автограф-сессия, в которой примет участие вся группа.
  5. Продажа разработанного специально для Бумбокс Family Show мерчендайзинга.
  6. Фотостудия, в которой можно стать "частью обложки" альбомов Бумбокса.
  7. Диджей-сет от ББ Family.
  8. Первое исполнение в Киеве песен из нового альбома "Тайный код".
  9. Новый состав группы и специально приглашенные гости.
  10. Лето, Киев, тепло, много песен Бумбокс. Правда, много!

Билеты на грандиозное действо можно приобрести на сайте Concert.ua.

Видео: YouTube/familyboombox

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