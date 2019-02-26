Бумбокс Family Show: грандиозное шоу на Арт-заводе Платформа

Бумбокс (фото: пресс-служба группы / Вова Клевер)

05.06.2019

В этом году группа Бусбокс не будет играть на фестивалях. Зато музыканты культового коллектива решили сыграть большой концерт на Арт-заводе Платформа в столице!

Бумбокс (фото: пресс-служба группы / Артур Радько)

От обычного хорошего концерта Бумбокс, концерт под названием Бумбокс Family Show на Платформе, который пройдет пятого июня, будет отличаться... всем. Ищем 10 отличий?

В день концерта в одном из блоков Арт-завода Платформа пройдет бесплатная (для людей которые купили билеты на концерт) фотовыставка, посвященная истории группы Бумбокс. Фотографии, личные вещи музыкантов, инструменты, реквизит из клипов, первый мерч - все можно будет рассмотреть, а кое-что даже потрогать. Один из лучших барабанщиков страны, Александр Люлякин, при поддержке Yamaha проведет мастер-класс. Диджей Валик представит проект "Скрейчово", в рамках которого расскажет, как он работал над альбомами "Люди" и "Голий Король". Автограф-сессия, в которой примет участие вся группа. Продажа разработанного специально для Бумбокс Family Show мерчендайзинга. Фотостудия, в которой можно стать "частью обложки" альбомов Бумбокса. Диджей-сет от ББ Family. Первое исполнение в Киеве песен из нового альбома "Тайный код". Новый состав группы и специально приглашенные гости. Лето, Киев, тепло, много песен Бумбокс. Правда, много!

Билеты на грандиозное действо можно приобрести на сайте Concert.ua.

Видео: YouTube/familyboombox