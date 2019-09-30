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Brunettes Shoot Blondes дадут большой сольный концерт в Киеве

Lite » Афиша 30.09.2019 - 18:05
Brunettes Shoot Blondes (фото: пресс-служба)
Brunettes Shoot Blondes (фото: пресс-служба)

04.10.2019

Brunettes Shoot Blondes собирают под роликами на YouTube миллионы просмотров и 100% попадают в топ-чарты стриминговых ресурсов. Когда вышел клип на песню “Houston”, группа в очередной раз удивила своих фанатов оригинальной идеей. Музыканты оживили винтажное пианино и превратили его в гибридный чудо-рояль с 20 инструментами!

Brunettes Shoot Blondes дадут большой сольный концерт в Киеве

Brunettes Shoot Blondes (фото: пресс-служба)

История парней из инди-группы Brunettes Shoot Blondes началась в 2010 году, когда музыканты познакомились в Кривом Роге. Группа известна благодаря уникальным видео, которые они снимают самостоятельно. Впервые всеобщее внимание Brunettes Shoot Blondes привлекли релизом вирусного клипа Knock Knock, который собрал миллионы просмотров в интернете и получил награду за лучшую концепцию на Berlin Music Video Awards.

Brunettes Shoot Blondes дадут большой сольный концерт в КиевеNaviband (фото: пресс-служба)

4 октября Brunettes Shoot Blondes сыграют в клубе Атлас. Музыканты обещают удивить новой программой и исполнить любимые хиты. Зрители увидят тот самый рояль, который был на сцене Национального отбора на Евровидение-2019. Об этом арт-объекте написали иностранные издания, среди которых The Daily Mail, Thomann, Magnetic Magazine и другие.

Brunettes Shoot Blondes дадут большой сольный концерт в КиевеFesch6 (фото: пресс-служба)

Специальным гостем на концерте будут друзья Brunettes Shoot Blondes группа NaviBand. Это белорусский коллектив, основанный в 2013-м году дуэтом Артёма Лукьяненко и Ксении Жук, представители Беларуси на конкурсе Евровидение-2017 в Киеве. В ноябре ребята выпускают новый альбом, запись которого происходит в Киеве. Презентовать его Naviband планируют в столице Украины.

Brunettes Shoot Blondes дадут большой сольный концерт в КиевеИрина Лузина (фото: пресс-служба)

Также специально для концерта Brunettes Shoot Blondes готовят коллаборации с сестрами-афроукраинками группой Fo Sho, Ириной Лузиной (экс участницей Panivalkova) и талантливой певицей Fesch6.

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