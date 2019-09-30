Brunettes Shoot Blondes дадуть великий сольний концерт в Києві

Brunettes Shoot Blondes (фото: прес-служба)

04.10.2019

Brunettes Shoot Blondes збирають під роликами мільйони переглядів на YouTube і 100% потрапляють в топ-чарти стрімінгових ресурсів. Коли вийшов кліп на пісню "Houston", група в черговий раз здивувала своїх фанатів оригінальною ідеєю. Музиканти оживили вінтажне піаніно і перетворили його в гібридний диво-рояль з 20 інструментами! Brunettes Shoot Blondes (фото: прес-служба)

Історія хлопців з інді-групи Brunettes Shoot Blondes почалася в 2010 році, коли музиканти познайомилися в Кривому Розі. Група відома завдяки унікальним відео, які вони знімають самостійно. Вперше загальну увагу Brunettes Shoot Blondes залучили релізом вірусного кліпу Knock Knock, який зібрав мільйони переглядів в інтернеті і отримав нагороду за кращу концепцію Berlin Music Video Awards.

Naviband (фото: прес-служба)

4 жовтня Brunettes Shoot Blondes зіграють в клубі Атлас. Музиканти обіцяють здивувати новою програмою і виконати улюблені хіти. Глядачі побачать той самий рояль, який був на сцені Національного відбору на Євробаченні-2019. Про цей арт-об'єкт написали іноземні видання, серед яких The Daily Mail, Thomann, Magnetic Magazine та інші.

Fesch6 (фото: прес-служба)

Спеціальним гостем на концерті будуть друзі Brunettes Shoot Blondes – група NaviBand. Цей білоруський колектив, заснований у 2013-му році дуетом Артема Лук'яненко і Ксенії Жук, представники Білорусі на конкурсі Євробачення-2017 в Києві. У листопаді хлопці випускають новий альбом, запис якого відбувається в Києві. Презентувати його Naviband планують у столиці України.

Ірина Лузіна (фото: прес-служба)

Також спеціально для концерту Brunettes Shoot Blondes готують колаборації з сестрами-афроукраинками групою Fo Sho, Іриною Лузіної (екс учасницею Panivalkova) і талановитою співачкою Fesch6.