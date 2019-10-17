Британский электронщик Actress выступит в арт-галерее LAVRA

Традиционно осенью усиливается жажда подведения итогов. И это желание задает тон буквально всем сферам деятельности. Для украинских артистов экватор ноября ознаменуется важным событием в контексте независимой музыки — вот уже во второй раз пройдет вручение премии Jäger Music Awards. В вечер 15 ноября станут известны имена музыкальных героев нашего времени, как и уже известных украинским меломанам, так и талантливых представителей новой школы.

Специальным гостем музыкального события станет электронный продюсер Actress.

Один из наиболее выдающихся и уникальных артистов в британской электронной музыке, Даррен Каннингем известен своими визионерскими взглядами на творчество, благодаря чему за 15 лет работы и получил статус законодателя музыкальных трендов.

Actress - 'X22RME'

В релизах продюсера, вышедших на таких знаковых лейблах как Ninja Tune и Nonplus Records, можно проследить нить его исследований способов и возможностей взаимодействия человека и машины. Вследствие подобных поисков и экспериментов, год тому назад Даррен Каннингем создал самообучающуюся программу Young Paint — подлинную копию самого себя, основанную на технологии искусственного интеллекта. Со временем Young Paint научился не только подражать музыке Actress, перенявшей наследие рейва 90-х с элементами ту-степа и герриджа, но и выступать с сольными партиями.

В рамках Jäger Music Awards 2019 Actress и Young Paint представят уникальное аудиовизуальное шоу. Образ искусственного интеллекта будет выступать в качестве проекции и в режиме реального времени создавать музыку совместно с Дарреном. Таким образом творения из виртуального пространства мигрируют в реальный мир, что, в свою очередь, будет прекрасным отображением концепции премии этого года — Dark Reflections, в которой традиции сочетаются с трендовыми технологиями.

Actress - 'DANCING IN THE SMOKE'