"Брати Гадюкіни" презентуют новый альбом "Сміх і Гріх" в Киеве

"Брати Гадюкіни" (фото: пресс-служба группы)

03.12.2019

3 декабря культовая украинская рок-группа "Брати Гадюкіни" презентует свой новый альбом "Сміх і Гріх" в Киеве. Выступление состоится в столичном Caribbean Club Concert Hall (билеты).

Альбом будет состоять из 12 песен и 3 бонус-треков. Уже состоялись премьеры композиций "Крав", "Франкенштейн / Oh My Love", "Сафарі", "Сивина в бороду", "Хто ти?" и "Підкаблучник".

Брати Гадюкіни - Підкаблучник

"Брати Гадюкіни" повзрослели. В новом альбоме вы посмотрите глазами благородных хулиганов на события настоящего и мир, который мы создаем сами. Множество образов, множество мыслей и историй - на презентации будем разбираться, что и как.

"Представьте, что Смех и Грех - это супруги. Они все время вместе и все делают вместе, а потом и дети у них рождаются в Грехе, но Смешные (и умные, как они надеются). Короче, Жизнь у них интересная и разнообразная! Так же, как и у нас", - поделился мыслями о новом альбоме участник БГ Павел Крахмалёв.

Брати Гадюкіни - Хто ти?

Напомним, что легенды украинского рока "Брати Гадюкіни" недавно отпраздновали 30-летие. "Гады" появились на рубеже эпох, в 1988 году. Творчество этих разбойников из Львова стало фундаментом, на котором начала развиваться украинская рок-музыка. Это панк, блюз, регги, фолк, рок-н-ролл, галицкий колорит, тотальный стеб и невероятный драйв. Это множество концертов и фестивалей по всему миру.

За время своего существования музыканты записали 5 студийных альбомов, 4 концертных альбома и 2 сборника хитов, среди которых "Файне місто Тернопіль", "Наркомани на городі", "Було не любити", "117 стаття", "Звьоздочка моя", "Дівчина з Коломиї", "Жовті стрічки", "Карпати програли футбол" и другие.

Брати Гадюкіни - Наркомани на городі