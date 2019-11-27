"Брати Гадюкіни" презентують новий альбом "Сміх і Гріх" в Києві

"Брати Гадюкіни" (фото: прес-служба групи)

03.12.2019

3 грудня культова українська рок-група "Брати Гадюкіни" презентує свій новий альбом "Сміх і Гріх" в Києві. Виступ відбудеться в столичному Caribbean Club Concert Hall (квитки).

Альбом складатиметься з 12 пісень та 3 бонус-треків. Вже відбулися прем’єри композицій "Крав", "ФРАНКЕНШТЕЙН/Oh My Love", "Сафарі", "Сивина в бороду", "Хто ти?", "Підкаблучник" та "Біжу по граблях".

Брати Гадюкіни - Підкаблучник

"Брати Гадюкіни" подорослішали. У новому альбомі ви подивитесь очима шляхетних розбишак на події сьогодення, на світ, який ми створюємо самі. Безліч образів, безліч думок та історій - на презентації будемо розбиратись, що і як.

"Уявіть, що Сміх і Гріх - це подружжя. Вони весь час разом і все роблять разом, а потім і діти в них народжуються в Гріху, але Смішні (і розумні, як вони на то сподіваються). Коротше, жізнь у них цікава і різноманітна! Так само, як і у нас", - поділився думками про новий альбом учасник БГ Павло Крахмальов.

Брати Гадюкіни - Хто ти?

Нагадаємо, що легенди українського року "Брати Гадюкіни" щойно відсвяткували 30-річчя. "Гади" з’явилися на зламі епох, у 1988 році. Творчість цих розбишак зі Львова стала фундаментом, на якому почала розвиватися українська рок-музика. Брати – це панк, блюз, реґі, фольк, рок-н-рол, галицький колорит, тотальний стьоб та запальний драйв. Це безліч концертів та фестивалів по всьому світу.

За час свого існування музиканти записали 5 студійних альбомів, 4 концертних альбоми та 2 збірки хітів, серед яких "Файне місто Тернопіль", "Наркомани на городі", "Було не любити", "117 стаття", "Звьоздочка моя", "Дівчина з Коломиї", "Жовті стрічки", "Карпати" та інші.

Брати Гадюкіни - Наркомани на городі