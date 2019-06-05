Большой украинский стэндап с Андреем Шабановым в Киеве

В субботу Киев будет смеяться! Большой украинский стэндап закрывает юмористический сезон Весна 2019.

Каждый месяц наши комики встречаются с вами в стенах клуба Atlas, чтобы шутить, смеяться и просто отлично проводить время. Вместе мы смеялись всю весну, но пора и честь знать. Комики - очень особенные люди, но в отпуск они хотят, как и все остальные. Так давайте же еще раз увидимся, прежде чем начнутся большие летние каникулы.

Фото: пресс-служба Андрея Шабанова

Лучшие шутки 2019 года от самых ярких украинских комиков на заключительном концерте нашего весеннего сезона!

Ничто не объединяет людей лучше, чем смех.

До встречи на концерте!

Билеты тут: https://kiev.karabas.com/bus-8-06

Стоимость билетов 200-500 гривен.