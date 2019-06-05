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Большой украинский стэндап с Андреем Шабановым в Киеве

 

08.06.2019

В субботу Киев будет смеяться! Большой украинский стэндап закрывает юмористический сезон Весна 2019.

Каждый месяц наши комики встречаются с вами в стенах клуба Atlas, чтобы шутить, смеяться и просто отлично проводить время. Вместе мы смеялись всю весну, но пора и честь знать. Комики - очень особенные люди, но в отпуск они хотят, как и все остальные. Так давайте же еще раз увидимся, прежде чем начнутся большие летние каникулы.

Фото: пресс-служба Андрея Шабанова

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Лучшие шутки 2019 года от самых ярких украинских комиков на заключительном концерте нашего весеннего сезона!

Ничто не объединяет людей лучше, чем смех.

До встречи на концерте! 

Билеты тут: https://kiev.karabas.com/bus-8-06 

Стоимость билетов 200-500 гривен.

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