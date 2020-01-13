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Большой концерт двух народов

 

02.02.2020

Впервые в Киеве 2 февраля 2020 года состоится первый совместный концерт Народного хора Украины им. Г. Веревки - души Украины - и Народного ансамбля песни и пляски Польши SLASK - души Польши.

B этот вечер, на протяжении 2,5 часов 240 артистов выйдут на одну сцену, чтобы представить зрителям неподдельное искусство и фольклорное богатство Польши и Украины. В программе концерта - песни, музыка и танцы двух народов!

Идея этого незабываемого концерта - через народную культуру укрепить дружественные отношения и предоставить зрителям на высоком мировом уровне море артистических впечатлений.

Этим концертом начнется ряд совместных выступлений украинских и польских артистов, которых объединяет общая история, культура и дружеские отношения.

Билеты на грандиозное действо, которое пройдет в Международном центре культуры и искусств, можно купить по ссылке. Их цена - от 200 до 1250 грн.

Хор імені Г. Верьовки - Розпрягайте хлопці коней

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