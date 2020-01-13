ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Большой концерт двух народов

Lite » Афиша 13.01.2020 - 10:51
Хор имени Веревки (фото: пресс-служба)
Хор имени Веревки (фото: пресс-служба)

02.02.2020

Впервые в Киеве 2 февраля 2020 года состоится первый совместный концерт Народного хора Украины им. Г. Веревки - души Украины - и Народного ансамбля песни и пляски Польши SLASK - души Польши.

B этот вечер, на протяжении 2,5 часов 240 артистов выйдут на одну сцену, чтобы представить зрителям неподдельное искусство и фольклорное богатство Польши и Украины. В программе концерта - песни, музыка и танцы двух народов!

Идея этого незабываемого концерта - через народную культуру укрепить дружественные отношения и предоставить зрителям на высоком мировом уровне море артистических впечатлений.

Этим концертом начнется ряд совместных выступлений украинских и польских артистов, которых объединяет общая история, культура и дружеские отношения.

Билеты на грандиозное действо, которое пройдет в Международном центре культуры и искусств, можно купить по ссылке. Их цена - от 200 до 1250 грн.

Хор імені Г. Верьовки - Розпрягайте хлопці коней

Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь