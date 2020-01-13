Великий концерт двох народів

Хор імені Верьовки (фото: прес-служба)

02.02.2020

Вперше в Києві 2 лютого 2020 року відбудеться перший спільний концерт Народного хору України ім. Г. Верьовки - душі України - та Народного ансамблю пісні і танцю Польщі SLASK - душі Польщі.

B цей вечір, протягом 2,5 годин 240 артистів вийдуть на одну сцену, щоб представити глядачам непідробне мистецтво і фольклорне багатство Польщі та України. У програмі концерту - пісні, музика і танці двох народів!

Ідея цього незабутнього концерту - через народну культуру зміцнити дружні відносини і надати глядачам на високому світовому рівні море артистичних вражень.

Цим концертом розпочнеться низка спільних виступів українських і польських артистів, яких об'єднує спільна історія, культура і дружні відносини.

Квитки на грандіозне дійство, яке відбудеться в Міжнародному центрі культури і мистецтв, можна купити за посиланням. Їхня ціна - від 200 до 1250 грн.

Хор імені Г. Верьовки - Розпрягайте хлопці коней