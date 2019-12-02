Богиня блюз-рока Бет Харт посетит Киев с новым альбомом об истории своей жизни

Бет Харт (фото: пресс-служба)

08.12.2019

8 декабря во Дворце "Украина" состоится концерт Бет Харт (Beth Hart) - великой американской певицы и автора песен, номинированной на престижную премии Grammy и обладательницы премии Blues Music Award (билеты).

Ее называют новой королевой блюза и часто сравнивают с Дженис Джоплин, Билли Холлидей, Тиной Тернер, Эми Уайнхаус. Певица представит в Киеве свой новый альбом "War In My Mind". Это будет единственный концерт Бет Харт в Украине в рамках мирового тура.

Beth Hart - Love Is A Lie

Бет Харт настолько настоящая, насколько это возможно. В то время, когда другие музыканты полируют свои песни, рисуют свой образ, скрывают свои недостатки и возраст и прячут свои темные секреты, она - артист, который раскрывает свои карты и приглашает вас полюбить ее или - уйти.

"Больше, чем в любом альбоме, который я когда-либо записывала, здесь я открыта к тому, чтобы быть самим собой", - объясняет Бет.

Тот, кто знаком с музыкой и личностью Бет Харт, знает, что она прошла через ад, пережила тяжелые времена в своей жизни и не скрывает этого. Наоборот, она до боли откровенна, открыта, обнажена - она ​​делится с нами своей болью и всем, через что она прошла, потому что это единственный способ стать сильнее и передать свою силу другим. Вот почему "War In My Mind" настолько личная. И мы снова слышим невероятный голос Бет Харт и снова становимся свидетелями ее истории, которая каждый раз останавливает наше дыхание и вдохновляет нас верить в то, что лучшее еще впереди!

Beth Hart & Joe Bonamassa - Black Coffee

Говорят, что ни один концерт Бет Харт не похож на другой, их программа и настроение не повторяются. Невероятный голос, виртуозное исполнение в широчайшем музыкальном и эмоциональном диапазоне - от интимных блюзовых баллад до драйвовых рок-хитов, особая атмосфера искренности и доверия, полный контакт со зрителями - все это ждет нас на концерте в Киеве 8 декабря!

Три причины пойти на концерт Бет Харт:

Познакомиться с одной из лучших рок-блюзовых певиц современности с уникальным голосом.

Первыми услышать новую программу и свои любимые песни.

Выступления Бет Харт никогда не повторяются, она любит импровизировать и делится со зрителями своими самыми сокровенными переживаниями и историями из жизни.

Beth Hart - War In My Mind