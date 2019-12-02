Богиня блюз-року Бет Харт відвідає Київ з новим альбомом про історію свого життя

Бет Харт (фото: прес-служба)

08.12.2019

8 грудня у Палаці Україна відбудеться концерт Бет Харт (Beth Hart) - великої американської співачки і автора пісень, номінованої на престижну премію Grammy і володарки премії Blues Music Award (квитки).

Її називають новою королевою блюзу і часто порівнюють з Дженіс Джоплін, Біллі Холлідей, Тіною Тернер, Емі Вайнхаус. Співачка представить у Києві свій новий альбом "War In My Mind". Це буде єдиний концерт Бет Харт в Україні в рамках світового туру.

Beth Hart - Love Is A Lie

Бет Харт настільки справжня, наскільки це можливо. У той час, коли інші музиканти полірують свої пісні, малюють свій образ, приховують свої недоліки та вік і ховають свої темні секрети, вона - митець, який розкриває свої карти і запрошує вас полюбити її або йти геть.

"Більше, ніж у будь-якому альбомі, який я коли-небудь записувала, тут я відкрита до того, щоб бути самою собою", - пояснює Бет

Той, хто знайомий з музикою і особистістю Бет Харт, знає, що вона пройшла через пекло, пережила важкі часи у своєму житті і не приховує цього. Навпаки, вона до болю відверта, відкрита, оголена - вона ділиться з нами своїм болем і всім, через що вона пройшла, тому що це єдиний спосіб стати сильніше і передати свою силу іншим. Ось чому "War In My Mind" настільки особиста. І ми знову чуємо неймовірний голос Бет Харт і знову стаємо свідками її історії, яка кожного разу зупиняє наше дихання і надихає нас вірити в те, що найкраще ще попереду!

Beth Hart & Joe Bonamassa - Black Coffee

Кажуть, що жоден концерт Бет Харт не схожий на інший, їх програма і настрій не повторюються. Неймовірний голос, віртуозне виконання в найширшому музичному та емоційному діапазоні - від інтимних блюзових балад до драйвових рок-хітів, особлива атмосфера щирості й довіри, повний контакт із глядачами - все це чекає нас на концерті у Києві 8 грудня!

Три причини піти на концерт Бет Харт:

Познайомитися з однією з кращих рок-блюзових співачок сучасності з унікальним голосом

Першими почути нову програму і свої улюблені пісні.

Виступу Бет Харт ніколи не повторюються, вона любить імпровізувати і ділиться з глядачами своїми найпотаємнішими переживаннями та історіями з життя.

Beth Hart - War In My Mind