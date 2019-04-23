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Арсен Мирзоян сыграет благотворительный концерт в Киеве

Lite » Афиша 23.04.2019 - 13:18
Арсен Мирзоян (фото: пресс-служба)
Арсен Мирзоян (фото: пресс-служба)

02.05.2019

2 мая в Caribbean Club Concert Hall состоится благотворительный концерт Арсена Мирзояна. Собранные средства пойдут на помощь Денису Терещуку, который нуждается в пересадке кишечника.

12-летний Денис всю свою жизнь страдает от врожденной патологии сосудов, которая привела к потере 90% кишечника. Постоянные диеты и лечение поддерживали состояние стабильным, но осенью 2018 после сильного приступа он попал в больницу, где перенес 9 тяжелых операций. Парню был установлен диагноз - некроз кишечника и принято решение удалить большую его часть. Долгий период времени ребенок находился на грани жизни и смерти.

Сейчас единственный шанс Дениса - пересадка кишечника. Это редкая операция, на которую нужно собрать 500 000 долларов. Уже собрано 232 193 доллара, но этого мало, чтобы начать лечение.

Арсен Мирзоян с командой готовят специальную программу. На этот раз любимые песни можно будет услышать в новом акустическом звучании.

2 мая приходите в Caribbean Club Concert Hall, чтобы сделать доброе дело вместе. Билеты на концерт можно приобрести в кассе клуба и на сайте.

Вместе сможем!

Желающим помочь уже сейчас:
4149 4996 4377 4431 Терещук Марина Александровна
5168 7554 2124 8705 Терещук Юрий Александрович


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