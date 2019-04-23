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Арсен Мірзоян зіграє благодійний концерт у Києві

Lite » Афиша 23.04.2019 - 13:18
Арсен Мірзоян (фото: прес-служба)
Арсен Мірзоян (фото: прес-служба)

02.05.2019

2 травня в Caribbean Club Concert Hall відбудеться благодійний концерт Арсена Мірзояна. Зібрані кошти підуть на допомогу Денису Терещуку, який потребує пересадки кишечника.

12-річний Денис все своє життя страждає від вродженої патології судин, яка призвела до втрати 90% кишечника. Постійні дієти і лікування підтримували стан стабільним, але восени 2018 після сильного нападу він потрапив до лікарні, де переніс 9 важких операцій. Хлопцеві було встановлено діагноз - некроз кишечнику і прийнято рішення видалити більшу його частину. Довгий період часу дитина перебувала на межі життя і смерті.

Зараз єдиний шанс Дениса - пересадка кишечника. Це рідкісна операція, на яку потрібно зібрати 500 000 доларів. Вже зібрано 232 193 долара, але цього мало, щоб почати лікування.

Арсен Мірзоян з командою готують спеціальну програму. На цей раз улюблені пісні можна буде почути в новому акустичному звучанні.

2 травня приходьте в Caribbean Club Concert Hall, щоб зробити добру справу разом. Квитки на концерт можна придбати в касі клубу і на сайті.

Разом зможемо!

Бажаючим допомогти вже зараз:
4149 4996 4377 4431 Терещук Марина Олександрівна
5168 7554 2124 8705 Терещук Юрій Олександрович


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