Aprize Music Awards: в Украине выберут лучшие альбомы года

26.02.2021

Совсем скоро премия Aprize Music Awards снова выберет лучший релиз года. Так, "Радио Аристократы" проводят музыкальную премию уже пять лет подряд, слушая буквально все украинские релизы, неважно это известный музыкант, или талантливый новичок, который хочет поделиться своей музыкой.

Познакомившись с более 600 музыкальными работами 2020 года и проведя тщательную селекцию, команда Aprize готова поделиться шорт-листом премии:

паліндром

Dakhabrakha

Ragapop

ALLOISE

Our Atlantic

Vadim Bessarab Trio

Disappeared Completely

Vadim Derepa

Heinali

Alexander Seleznov

Имя победителя станет известно 26 февраля на традиционной вечеринке в клубе Mezzanine (билеты). К лайн-апу вечера вошли резидент формации DJBuro и музыкальный гурман Sivash, украинская инди-поп группа Our Atlantic, экспериментальная электроника от Ragapop и космический Polygrim.