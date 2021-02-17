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Aprize Music Awards: в Україні оберуть кращі альбоми року

Новость на русском → Середа 17 лютого 2021 18:04
Aprize Music Awards: в Україні оберуть кращі альбоми року Aprize Music Awards оголосила основних номінантів премії

26.02.2021

Зовсім скоро премія Aprize Music Awards знову обере найкращий реліз року. Так, "Радіо Аристократи" проводять музичну премію вже п’ять років поспіль, слухаючи буквально усі українські релізи, неважливо це відомий музикант, або талановитий початківець, який прагне поділитися своєю музикою.

Познайомившись з понад 600 музичними роботами 2020 року та провівши ретельну селекцію, команда Aprize готова поділитись шорт-листом премії:

  • паліндром
  • Dakhabrakha
  • Ragapop
  • ALLOISE
  • Our Atlantic
  • Vadim Bessarab Trio
  • Disappeared Completely
  • Vadim Derepa
  • Heinali
  • Alexander Seleznov

Ім'я переможця стане відоме 26 лютого на традиційній вечірці у клубі Mezzanine (квитки). До лайн-апу вечора увійшли резидент формації DJBuro та музичний гурман Sivash, український інді-поп гурт Our Atlantic, експериментальна електроніка від Ragapop та космічний Polygrim.

Aprize Music Awards: в Україні оберуть кращі альбоми року

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