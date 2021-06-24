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5 Vymir возвращаются ради большого концерта в Киеве

Новина українською → Четверг 24 июня 2021 17:43
5 Vymir возвращаются ради большого концерта в Киеве Фото: 5 Vymir сыграют большой концерт в Киеве (Happy Music Group)

30.08.2021

Иногда в мире рождается музыка, которая становится родным, лучшим другом, и греет своим теплом даже после долгих разлук. Для не одного поколения молодых киевлян таким другом стал 5 Vymir – инди-группа, успешно соединившая британские музыкальные традиции с поэтическими украинскими текстами. И вот, наконец настало время снова встретиться - на этот раз 30 августа на террасе D12 (билеты).

Мало кому удается с первых нот завоевать внимание, но дебютный альбом группы 5 Vymir Містолінія попал в списки лучших альбомов крупнейших украинских медиа. Кроме того, он стал одним из 100 важнейших альбомов независимой Украины. Впоследствии группа представила альбом Нові імена, созданный с продюсером Петром Чернявским (экс-Океан Эльзы). Самый новый релиз группы состоялся в 2019 году – на свет появился ЕР Карма.

И хоть в последнее время 5 Vymir появлялись нечасто, за время, проведенное в вынужденной изоляции, накопилось так много концертной энергии, что ее нельзя не высвободить. Поэтому увидимся в последние дни этого жаркого лета.

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