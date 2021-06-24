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5 Vymir повертаються заради великого концерту у Києві

Новость на русском → Четвер 24 червня 2021 17:43
5 Vymir повертаються заради великого концерту у Києві Фото: 5 Vymir зіграють великий концерт у Києві (Happy Music Group)

30.08.2021

Іноді в світі народжується музика, що стає рідним, кращим другом, і гріє своїм теплом навіть після довгих розлук. Для не одного покоління молодих киян таким другом став 5 Vymir – інді-гурт, що успішно поєднав британські музичні традиції з поетичними українськими текстами. І ось, нарешті настав час знову зустрітися – цього разу 30 серпня на терасі D12 (квитки).

Мало кому вдається з перших нот завоювати увагу, але дебютний альбом гурту 5 Vymir Містолінія потрапив у списки кращих альбомів найбільших українських медіа. Окрім того, він став одним із 100 найважливіших альбомів незалежної України. Згодом гурт представив альбом Нові імена, створений з продюсером Петром Чернявським (екс-Океан Ельзи). Найновіший реліз гурту відбувся в 2019 році – на світ з'явився ЕР Карма.

І хоч останнім часом 5 Vymir з'являлися нечасто, за час, проведений у вимушеній ізоляції назбиралося так багато концертної енергії, що її не можна не вивільнити. Тож побачимося в останні дні цього палкого літа.

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