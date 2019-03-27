ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Nordic Night 2019 в Музее истории Киева

Lite » Афиша 27.03.2019 - 08:40
Фото: Nordic Night 2019 (facebook.com/events/272239407060395)
Фото: Nordic Night 2019 (facebook.com/events/272239407060395)

13.04.2019

Традиционно нордические страны занимают первые места в мировых рейтингах экономической стабильности, инновационности, гендерного равенства, экологичности и счастья. В чем же секреты их эффективности?

Hygge, fika, dugnad, tradmord, orka, lagom, sustainability, recycling, upcycling - эти слова мы все чаще слышим в разговорах вокруг себя. Термины, которые родились в Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии, пришли к нам не просто так. Культура, уровень социального и экономического развития этих стран уже давно являются образцом для мира. Украина также готова принять положительный нордический опыт.

Именно этому посвящена Nordic Night в этом году. Как осознанное потребление и ответственное отношение к окружающей среде может сделать жизнь лучше? Как инновации связаны с доверием? Какие существуют нордические подходы к активному и здоровому образу жизни? Что такое ответственное родительство?

Каждый сможет найти для себя что-то интересное об образовании в нордических странах, инновациях, путешествиях, мифологии, истории, музыке, дизайне и многом другом. Мы поищем связи между Украиной и нордическими странами. Мы познакомимся и поделимся лучшими нордическими и украинскими достижениями и опытом, которые способствуют более гармоничному жизни.

Nordic Night 2019 в Музее истории КиеваФото: Главная тема нынешней Nordic Night - экосознание и сознательное потребление

Главной темой нынешней Нордической ночи является экосознательность и сознательное потребление. Эта тема становится все более популярной в Украине. Люди начинают задумываться над тем, какое влияние их жизнь и действия имеют на окружающую среду и как они могут жить "эко-разумно", какие зеленые решения могут помочь уменьшить негативное воздействие на планету и уменьшить наш углеродный след? Хотите узнать больше? Приходите на Nordic night 13 апреля и посетите панельные дискуссии и лекции о сознательном потреблении, сортировке мусора и экосознании.

Традиционно мы продегустируем и попробуем приготовить национальные нордические блюда и напитки.

Вы сможете принять участие в мастер-классе по флорболу, одного из самых популярных видов спорта в Швеции и Финляндии, обменять свою старую одежду и даже попутешествовать по нордическим странам в виртуальной реальности.

Кроме того, обещаем живую музыку и танцы, а также конкурсы, викторины, призы и сюрпризы!

Количество билетов ограничено, поэтому торопитесь!

Место - Музей истоирии Киева.

Время - 17.00-00.00.


Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /srv/www/2019.rbc.ua/application/rbc/view/scripts/portal/index/vubory-news.phtml on line 1
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь