Nordic Night 2019 в Музее истории Киева

Фото: Nordic Night 2019 (facebook.com/events/272239407060395)

13.04.2019

Традиционно нордические страны занимают первые места в мировых рейтингах экономической стабильности, инновационности, гендерного равенства, экологичности и счастья. В чем же секреты их эффективности?



Hygge, fika, dugnad, tradmord, orka, lagom, sustainability, recycling, upcycling - эти слова мы все чаще слышим в разговорах вокруг себя. Термины, которые родились в Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии, пришли к нам не просто так. Культура, уровень социального и экономического развития этих стран уже давно являются образцом для мира. Украина также готова принять положительный нордический опыт.



Именно этому посвящена Nordic Night в этом году. Как осознанное потребление и ответственное отношение к окружающей среде может сделать жизнь лучше? Как инновации связаны с доверием? Какие существуют нордические подходы к активному и здоровому образу жизни? Что такое ответственное родительство?



Каждый сможет найти для себя что-то интересное об образовании в нордических странах, инновациях, путешествиях, мифологии, истории, музыке, дизайне и многом другом. Мы поищем связи между Украиной и нордическими странами. Мы познакомимся и поделимся лучшими нордическими и украинскими достижениями и опытом, которые способствуют более гармоничному жизни.

Фото: Главная тема нынешней Nordic Night - экосознание и сознательное потребление

Главной темой нынешней Нордической ночи является экосознательность и сознательное потребление. Эта тема становится все более популярной в Украине. Люди начинают задумываться над тем, какое влияние их жизнь и действия имеют на окружающую среду и как они могут жить "эко-разумно", какие зеленые решения могут помочь уменьшить негативное воздействие на планету и уменьшить наш углеродный след? Хотите узнать больше? Приходите на Nordic night 13 апреля и посетите панельные дискуссии и лекции о сознательном потреблении, сортировке мусора и экосознании.



Традиционно мы продегустируем и попробуем приготовить национальные нордические блюда и напитки.

Вы сможете принять участие в мастер-классе по флорболу, одного из самых популярных видов спорта в Швеции и Финляндии, обменять свою старую одежду и даже попутешествовать по нордическим странам в виртуальной реальности.



Кроме того, обещаем живую музыку и танцы, а также конкурсы, викторины, призы и сюрпризы!

Количество билетов ограничено, поэтому торопитесь!

Место - Музей истоирии Киева.

Время - 17.00-00.00.