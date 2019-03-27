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Nordic Night 2019 в Музеї історії Києва

Lite » Афиша 27.03.2019 - 08:40
Фото: Nordic Night 2019 (facebook.com/events/272239407060395)
Фото: Nordic Night 2019 (facebook.com/events/272239407060395)

13.04.2019

Традиційно нордичні країни займають перші місця у світових рейтингах економічної стабільності, інноваційності, гендерної рівності, екологічності та щастя. В чому ж секрети їхньої ефективності?

Hygge, fika, dugnad, tradmord, orka, lagom, sustainability, recycling, upcycling - ці слова ми все частіше чуємо в розмовах навколо себе. Терміни, які народилися у Швеції, Данії, Норвегії та Фінляндії, прийшли до нас не просто так. Культура, рівень соціального та економічного розвитку цих країн вже давно є взірцем для світу. Україна також готова прийняти позитивний нордичний досвід.

Саме цьому присвячена Nordic Night цього року. Як свідоме споживання та відповідальне ставлення до довкілля може зробити життя кращим? Як інновації пов'язані з довірою? Які існують нордичні підходи до активного та здорового способу життя? Що таке відповідальне батьківство?

Кожен зможе знайти для себе щось цікаве про освіту в нордичних країнах, інновації, подорожі, міфологію, історію, музику, дизайн та багато іншого. Ми пошукаємо зв’язки між Україною та нордичними країнами. Ми познайомимося і поділимось кращими нордичними та українськими надбаннями й досвідом, які сприяють більш гармонійному життю.

Nordic Night 2019 в Музеї історії КиєваФото: Головна тема цьогорічної Nordic Night  - екосвідомість та свідоме споживання

Головною темою цьогорічної Нордичної ночі є екосвідомість та свідоме споживання. Ця тема стає все більш популярною в Україні. Люди починають замислюватися над тим, який вплив їхнє життя та дії мають на довкілля і як вони можуть жити "еко-розумно", які зелені рішення можуть допомогти зменшити негативний вплив на планету та зменшити наш вуглецевий слід. Хочете дізнатися більше? Приходьте на Nordic night 13 квітня та відвідайте панельні дискусії та лекції про свідоме споживання, сортування сміття та екосвідомість.

Традиційно ми продегустуємо і спробуємо приготувати національні нордичні страви та напої.

Ви зможете взяти участь у майстер-класі з флорболу, одному з найпопулярніших видів спорту у Швеції та Фінляндії, обміняти свій старий одяг та навіть помандрувати нордичними країнами у віртуальній реальності.

Крім того, обіцяємо живу музику і танці, а також конкурси, вікторини, призи та сюрпризи!

Кількість квитків обмежена, тому не баріться! 

Місце - Музей історії Києва. 

Час - 17.00-00.00.


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