"Зимова країна на ВДНГ" снова объединит киевлян и гостей столицы

12 декабря тематический парк зимнего отдыха и праздничных событий Украины уже в шестой раз начнет свою работу. В этом году организаторы не просто расширят территорию развлечений, но и адаптируют локацию к новым карантинным реалиям. Команда ВДНГ подготовила масштабную развлекательную программу на свежем воздухе: здесь увеличат площадь катка и тюбинговых горок, создадут отдельную зону аттракционов под открытым небом, а также вынесут за пределы павильонов фудкорт и ярмарку подарков.

Карантин повлиял и на концепцию нового сезона, в которой организаторы "Зимової країни" напоминают о потребности каждого из нас в человеческой близости. Символом этого сезона стала красная нить, которая символизирует родственные отношения, семейные традиции и защищает от неурядиц даже в самые тревожные времена.

Начиная с декабря территория Экспоцентра снова трансформируется в огромный парк зимних развлечений с различными активностями для всей семьи. Сегодня мы рассказываем о том, чего ждать от нового сезона "Зимомої країни" и как изменится Экспоцентр в этом году.

Елка, каток под открытым небом, горки и аттракционы

Первое, что ежегодно захватывает взгляд гостей "Зимової країни" — праздничная елка, установленная на центральной площади ВДНГ. Именно здесь — эпицентр всех событий. Праздничная иллюминация, аниматоры, флешмобы и выступления артистов. Рядом с елкой расположится каток под открытым небом — почти две тысячи квадратных метров льда для виртуозных па и пируэтов в самом центре ВДНГ. В этом году организаторы не только увеличат его площадь, а и оборудуют вокруг него смотровую площадку — удобные трибуны, где можно будет наблюдать за своими близкими и друзьями на коньках, или же отдохнуть после катания.

К слову, здесь будет представлена масса динамичных и активных развлечений — помимо катка на ВДНГ обустроят впечатляющие тюбинговые горки и экстремальные аттракционы под открытым небом. Здесь можно будет заглянуть в Зеркальный лабиринт Майя, оказаться в космосе, где гравитация бессильна и попытаться сбежать из Алькатраса — строжайшей в мире тюрьмы. Пережить на собственном опыте все эти истории предлагает "Зимова країна".

На центральном входе ВДНГ расположится настоящая европейская ярмарка — уличная территория, где можно будет приобрести рождественские подарки, а также устроить гастротур по фудкорту с угощениями на любой вкус. У каждого домика на ярмарке будет свой уникальный ассортимент и выбор сувениров, поэтому с пустыми руками посетители "Зимової країни" точно не останутся.

"Різдвяна Фабрика Мрій"

Это сказочный городок с реалистичными декорациями, где погрузившись в рождественскую приключение, можно познакомиться с процессом изготовления стеклянных елочных украшений. У каждой мастерской сказочной фабрики уникальный дизайн. Здесь есть и кабинет эльфа-волшебника, и огромные комнаты с невероятными машинами: приборы с волшебным огнем, с помощью которого будут производить будущие елочные украшения, специальные ванны для их серебрения и мастерская для росписи и покраски готовых игрушек. В этом году все посетители получат специальный набор для творчества, благодаря которому можно будет самостоятельно разрисовать собственный рождественский шарик.

Здесь также будут проводить тематические мастер-классы по рисованию светом на огромном экране и впервые в истории ВДНГ проводить виртуальные экскурсии по локации для всех желающих. Во время интерактивного квеста участники будут осуществлять виртуальное путешествие, в которой главный Эльф станет их проводником через все потайные мастерской Фабрики.

Резиденция Санты

Традиционно к новогодним праздникам в 9-м павильоне откроется тематическое интерактивное шоу-сказка с волшебными героями, яркими декорациями и увлекательной программой.

В этом году любимая локация многих гостей не только получила новое название, но и изменится внешне и увеличится в три раза. На площади размером более 1000 м2 гостей ждет незабываемое путешествие сказочным лесом в окружении волшебных существ и героев. А кульминацией станет визит в домик Санты, где гости смогут увидеть главного героя зимы и его веселых помощников-эльфов.

В новом сезоне вход на локацию НЕ БУДЕТ ограничиваться сеансами, а проходить в порядке живой очереди с соблюдением всех действующих требований МОЗ на момент проведения мероприятия.

Музей науки

В 23-м павильоне ВДНГ в этом сезоне расположился "Музей науки" — образовательный проект Малой академии наук Украины. Это интерактивное пространство, где в понятной и доступной форме продемонстрированы важнейшие научные достижения человечества, их законы и взаимодействие. Главная особенность музея заключается в том, что с каждым экспонатом можно взаимодействовать: покататься на велосипеде с квадратными колесами, отправиться в космическое путешествие, увидеть двухметровую голограмму, узнать, как устроен организм человека и подержать в руках модель головного мозга и органов человека и даже запустить молнию в катушке Теслы.

Динозавры морских глубин

Это интерактивная образовательная выставка, которая с первых минут встречи погружает посетителей в невероятное приключение и превращает в путешественников во времени, когда гигантские морские рептилии жили на нашей планете миллионы лет тому назад. Окунитесь в давние глубины и откройте для себя загадочную сущность доисторических существ. Гостей здесь ждут десятки реалистичных экспонатов, самый большой из которых имеет длину 15 метров и высоту более 5 метров. Монстры имеют аутентичный цвет, текстуру, воспроизводят естественные движения и звуки, даже способны "дышать". Откройте для себя, каким невероятным был первоначальный морской мир. Найдите сходство между современными морскими животными и их предками. Узнайте, все ли динозавры жили одновременно. Проверьте различия и сходства наземных и морских созданий.

Зимовать на ВДНГ снова вернутся уже хорошо знакомые посетителям локации:

место, где можно ближе познакомиться с природой и окружающим миром — тропическая ферма "Планета Бабочек" и контактный зоопарк Animal Park ;

и контактный зоопарк ; специальная серия кинопоказов и квестов от центра семейного досуга "Teleport360" ;

; веревочный парк SkyPark ;

; прокат зимнего транспорта (зимние велосипеды и санки).

В новом сезоне организаторы "Зимової країни на ВДНГ" не планируют проводить массовые мероприятия, поэтому оставили только традиционное празднование Нового Года — с живыми концертами локальных артистов и вечерним dj-сетом. А весной завершит шестой сезон "Зимової країни" любимое гуляние на Масленицу. Команда ВДНГ отмечает, что все события будут происходить под открытым небом и с учетом всех рекомендаций ВОЗ и МОЗ, а график и формат работы отдельных проектов и локаций может меняться в зависимости от актуальных карантинных ограничений. За официальной информацией следите на сайте ВДНГ.

Вход на территорию парка — свободный.