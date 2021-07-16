Юбилейная "Українська пісня" соберет во Львове рекордное количество артистов

14.08.2021

Национальный проект "Українська пісня" (Ukrainian Song Project) возвращается! В юбилейный для независимости Украины год организаторы масштабного стадионного концерта поставили мощную цель: воссоздать историю украинской музыки за 30 лет. Поэтому в тот вечер на "Арене Львов" прозвучат самые известные хиты, созданные в течение последних трех десятилетий (билеты).

Оргкомитет национального проекта уже анонсировал первых нынешних хедлайнеров - это группы ВВ, "СКАЙ", "Без Обмежень", Ирина Билык, MELOVIN. И перечень звездных имен будет пополняться.

"Глобальная идея концерта 14 августа - рассказать историю украинской музыки за 30 лет независимости Украины. Начиная от легендарного хита рок-группы ВВ "Весна", который гремел в начале 1990-ых, - и до хитов номер один наших дней. Звучать будут песни, которые не просто стали хитами, а на которых росли и продолжают расти целые поколения. Лозунг нашего проекта: "Українська пісня" - історія народжує майбутнє!" - говорит соучредитель проекта Тарас Курчик.

Неизменная и главная миссия национального проекта – поиск и открытие новых имен на украинской сцене. Поэтому вместе с топ-звездами украинского шоу-бизнеса выйдут на сцену "Арены Львов": АНЦЯ, JULINOZA, Semyokhina, ЛЕV, BORA, "GG Гуляй Город" (feat. Morphom), Sowa, "Cry неба", Маргарита Самойлова и MARLEN.

Удивит "Українська пісня" и видом и масштабностью сцены. В этом году она будет напоминать гигантскую птицу в форме цифры V, которая будет символизировать пятилетие проекта.