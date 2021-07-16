Ювілейна "Українська пісня" збере у Львові рекордну кількість артистів

14.08.2021

Національний проект "Українська пісня" (Ukrainian Song Project) повертається! У ювілейний для незалежності України рік організатори масштабного стадіонного концерту поставили потужну мету: відтворити історію української музики за 30 років. Відтак того вечора на "Арені Львів" прозвучать найвідоміші хіти, створені протягом останніх трьох десятиліть (квитки).

Оргкомітет національного проекту уже анонсував перших цьогорічних хедлайнерів – це гурти ВВ, "СКАЙ", "Без Обмежень", Ірина Білик, MELOVIN. І перелік зіркових імен поповнюватиметься.

"Глобальна ідея концерту 14 серпня - розповісти історію української музики за 30 років незалежності України. Розпочинаючи від легендарного хіта рок-гурту ВВ "Весна", який гримів на початку 1990-их, - і до хітів номер один наших днів. Звучатимуть пісні, які не просто стали хітами, а на яких зростали та продовжують зростати цілі покоління. Гасло нашого цьогорічного проекту: "Українська пісня" - історія народжує майбутнє!" - каже співзасновник проекту Тарас Курчик.

Незмінна й головна місія національного проекту – пошук та відкриття нових імен на українській сцені. Тому разом із топ-зірками українського шоу-бізнесу вийдуть на сцену "Арени Львів": АНЦЯ, JULINOZA, Semyokhina, ЛЕV, BORA, "GG Гуляй Город" (feat. Morphom), Sowa, "Cry неба", Маргарита Самойлова і MARLEN.

Здивує "Українська пісня" і виглядом та масштабністю сцени. Цьогоріч вона нагадуватиме гігантського птаха у формі цифри V, що символізуватиме п’ятиріччя проекту.