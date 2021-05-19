WHITE NIGHTS 2021: Kerala Dust, dOP и WHOMADEWHO станут хедлайнерами фестиваля

18.06.2021-19.06.2021

В этом году фестиваль электронной музыки в Украине WHITE NIGHTS становится еще более артовым и фантазийным. 18-19 июня он проведет на высшую ступень общества музыки. И это не просто крутая двухсуточная вечеринка с мировыми хедлайнерами - это перемещение в мир оригинальных образов, квинтэссенции мистики и оазиса музыки (билеты).

Таинство WHITE NIGHTS 2021 - культовый TULUM. Этот город рассвета, руин древних майя и самых мистических вечеринок в мире. Более чем тысячелетнюю культуру майя воссоздадут в каждой детали антуража фестиваля в 3600 кв. м.

Каждой сцене - неистовый тематический декор от художников, которые оформляли лучшие мировые фестивали. Каждой локации - симбиоз битов и мифов, уникальные образы и арт-инсталляции. А повсюду - особые и грандиозные свет и звук Белых Ночей, которые радикально изменят время и пространство.

Вожди WHITE NIGHTS 2021 - арт-деятели. Одни из самых крутых украинских художников Серж Пайе, Hanna Oborska, Леся Ригорчук и Ксения Гнилицкая покажут на ивенте свои картины. А известные талантливые скульпторы ANI Svami и Мария Куликовская продемонстрируют собственные артовые инсталляции и объекты.



18-19 июня покажет новые эксклюзивные творения и Elina Mansurova. Это знаменитая украинская декораторка, которая в этом году представит свои дизайны в самом Тулуме. Все ее работы связаны одной темой - шаманизм.

Захотите - и сами станете великими художниками: к вашим услугам артовые мастер-классы на Тулум-тематику.

Бог WHITE NIGHTS 2021 - музыка. Здесь каждого погрузят в джунгли музыкальных фантазий:

5 сцен

100 локальных диджеев и крутые showcase от APLAY, БАЛКОНЛЮБВИ, Eleatics Records, POWER FM, ALLOSYRUP showcase by PRODJ, SkyBar и резидентов Alchemist Bar

мировые звезды в роли хедлайнеров - dOP, Kerala Dust и WHOMADEWHO

SPECIAL GUESTS, среди которых уже объявлены белорусы SHUMA.



Заклинатели WHITE NIGHTS 2021 - настоящие шаманы, которые почистят ауру каждому желающему.

Жертвоприношение от гостей фестиваля - табу, депрессии и унылая жизнь. Племя WHITE NIGHTS 2021. TULUM - это племя счастливых людей.

Магия гостей фестиваля - неповторимый образ в стиле бохо. Он предоставит пропуск в VIP-класс с особыми привилегиями. Если же самостоятельно look собрать не сможешь - художники просто на фесте помогут купить шаманское одеяние и создать фантазийный мейкап.

А еще на WHITE NIGHTS 2021. TULUM: 3D-mapping, лазерное шоу, стрит-фуд со всего мира от новых резидентов ULICHNAYA EDA, новые изысканные бары, 20+ insta-place, chill-out зоны и многое другое.