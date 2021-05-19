WHITE NIGHTS 2021: Kerala Dust, dOP та WHOMADEWHO стануть хедлайнерами фестивалю

18.06.2021-19.06.2021

Цьогоріч фестиваль електронної музики в Україні WHITE NIGHTS стає ще більш артовим та фантазійним. 18–19 червня він проведе на найвищий щабель суспільства музики. І це не просто крута дводобова вечірка зі світовими хедлайнерами - це переміщення у світ оригінальних образів, квінтесенції містики та оази музики (квитки).

Таїнство WHITE NIGHTS 2021 - культовий TULUM. Це місто світанку, руїн древніх майя та наймістичніших вечірок у світі. Більш як тисячолітню культуру майя відтворять у кожній деталі антуражу фесту в 3600 кв. м.

Кожній сцені - шалений тематичний декор від митців, які оформлювали найкращі світові фести. Кожній локації - симбіоз бітів і міфів, унікальні образи та арт-інсталяції. А повсюди - особливі і грандіозні світло і звук Білих Ночей, що радикально змінять час і простір.

Вожді WHITE NIGHTS 2021 - митці. Одні з найкрутіших українських художників Серж Пайє, Hanna Oborska, Леся Ригорчук та Ксенія Гнилицька покажуть на івенті свої картини. А відомі талановиті скульптори ANI Svami й Марія Куліковська продемонструють власні артові інсталяції й об’єкти.



18-19 червня покаже нові ексклюзивні витвори й Elina Mansurova. Це знаменита українська декораторка, яка цьогоріч представить свої дизайни в самому Тулумі. Усі її роботи пов'язані однією темою - шаманізм.

Захочете - і самі станете великими митцями: до ваших послуг артові майстер-класи на Тулум-тематику.

Бог WHITE NIGHTS 2021 - музика. Тут кожного занурять у джунглі музичних фантазій:

5 сцен

100 локальних діджеїв та круті showcase від APLAY, БАЛКОНЛЮБВИ, Eleatics Records, POWER FM, ALLOSYRUP showcase by PRODJ, SkyBar та резидентів Alchemist Bar

світові зірки в ролі хедлайнерів - dOP, Kerala Dust та WHOMADEWHO

SPECIAL GUESTS, серед яких вже оголошені білоруси SHUMA.



Заклинателі WHITE NIGHTS 2021 - справжні шамани, які почистять ауру кожному охочому.

Жертвоприношення від гостей фестивалю - табу, депресії та понуре життя. Плем’я WHITE NIGHTS 2021. TULUM - це плем’я щасливих людей.

Магія гостей фестивалю - неповторний образ у стилі бохо. Він надасть перепустку до VIP-класу з особливими привілеями. Якщо ж самостійно look зібрати не зможеш - митці просто на фесті допоможуть купити шаманське вбрання та створити фантазійний мейкап.

А ще на WHITE NIGHTS 2021. TULUM: 3D-mapping, лазерне шоу, стріт-фуд з усього світу від нових резидентів ULICHNAYA EDA, нові вишукані бари, 20+ insta-place, chill-out зони та багато іншого.