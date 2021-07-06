Украинцев приглашают на фестиваль Respublica: что там будет и в чем его уникальность
27.08.2021-29.08.2021
С 27 по 29 августа Старая крепость в Каменце-Подольском превратится в большой международный инклюзивный фестиваль. Это не просто крутое музыкальное развлечение - а масштабное социально значимое событие, которое способствует развитию украинской музыки, инклюзии и регионального туризма.
Respublica - первый фестиваль Украины, который отдает один из дней для шоукейса молодых украинских исполнителей. Также это единственный украинский фест, который доступен для посетителей и художников с ограниченными возможностями.
Главные цели, которые реализует Respublica
- создание инновационного культурного продукта, который развивает креативные индустрии;
- популяризация творчества молодых музыкантов;
- фокусировка внимания общества на проблемах экологичности и доступности для арт-деятелей и посетителей с ограниченными возможностями крупных украинских фестивалей, как следствие - и в повседневной жизни;
- поддержка регионального туризма и туристической отрасли, которая понесла колоссальные потери из-за всемирной пандемии и карантина.
Шоукейс-платформа, которая действует при любых условиях
Respublica - единственный фест Украины, который состоялся в 2020 году даже в условиях жесткого локдауна и пандемической паники. Фестиваль может полноценно функционировать как оффлайн, так и онлайн.
Respublica FEST способствует развитию современной украинской музыки путем предоставления молодым музыкантам площадок для презентации творчества. А также создает нетворкинг-платформу для обмена опытом между профессионалами и молодыми исполнителями.
Единственный инклюзивный музыкальный фестиваль Украины
Respublica особенно приглашает к выступлениям инклюзивные группы и зрителей, создавая для них действительно удобные условия. Это приглашение на фестиваль со шрифтом Брайля, площадки для жестовых переводчиков, специализированные биотуалеты, профильные инклюзивные ГО, пандусы и трапы к сценам, перевод песен на жестовом языке на главной сцене фестиваля, волонтерское сопровождение арт-деятелей и посетителей.
3 дня, 5 сцен и невероятный шквал музыки от художников со всех уголков страны
3 сцены будут расположены в Старой крепости, 1 - на Ратуше, 1 - на Русских Воротах. Среди исполнителей:
- знаменитые артпровокаторы и борцы с ханжеством "Хамерман Знищує Віруси"
- украинская группа-феномен "Один в каное"
- андерграундные рэп-звезды из Харьковской области "Курган і Agregat"
- Сергей Жадан и его ска-панк-стая "Жадан і Собаки"
- один из самых узнаваемых украинских метал-групп за рубежом KHORS
- исследователи традиционной инструментальной музыки, обрядовых и бытовых песен "Гуляйгород"
- ровенские рокеры FarInHate
И главное - еще 40 талантливых музыкантов, которых вы возможно даже не слышали! И к тому же 2 сцены (на Ратуше и Русских Воротах) точно будут свободными для посетителей.
Вход на первый (27 августа) и третий (29 августа) фестивальные дни платные, а посетить шоукейс-день 28 августа можно будет совершенно бесплатно
28 августа - значимый шоукейс-день
Организаторы отбирают 30 музыкальных групп через конкурс. И абсолютно все желающие могут подать заявку до 20 июля.
Благодаря Respublica FEST молодые исполнители:
- обратят на себя внимание не только слушателей, но и 40 музыкальных экспертов (организаторы фестов/концертов/туров, промоутеры, владельцы музыкальных площадок, СМИ);
- получат нетворкинг с представителями индустрии;
- попадут в каталог молодых исполнителей, который распространяется среди профессиональных представителей музыкальной индустрии и слушательской аудитории;
- Respublica предоставит группам смонтированное видео выступления и разместит его на YouTube-канале фестиваля;
- победителям фестиваля, 3-м лучшим группам, фест организует концертный тур 5-ю городами Украины уже в сентябре.
Часть выступлений 28 августа будет транслироваться в мир фестиваля в игре Minecraft, который был создан в 2020 году.