Украинцев приглашают на фестиваль Respublica: что там будет и в чем его уникальность

27.08.2021-29.08.2021

С 27 по 29 августа Старая крепость в Каменце-Подольском превратится в большой международный инклюзивный фестиваль. Это не просто крутое музыкальное развлечение - а масштабное социально значимое событие, которое способствует развитию украинской музыки, инклюзии и регионального туризма.

Respublica - первый фестиваль Украины, который отдает один из дней для шоукейса молодых украинских исполнителей. Также это единственный украинский фест, который доступен для посетителей и художников с ограниченными возможностями.

Главные цели, которые реализует Respublica

создание инновационного культурного продукта, который развивает креативные индустрии;

популяризация творчества молодых музыкантов;

фокусировка внимания общества на проблемах экологичности и доступности для арт-деятелей и посетителей с ограниченными возможностями крупных украинских фестивалей, как следствие - и в повседневной жизни;

поддержка регионального туризма и туристической отрасли, которая понесла колоссальные потери из-за всемирной пандемии и карантина.

Шоукейс-платформа, которая действует при любых условиях

Respublica - единственный фест Украины, который состоялся в 2020 году даже в условиях жесткого локдауна и пандемической паники. Фестиваль может полноценно функционировать как оффлайн, так и онлайн.

Respublica FEST способствует развитию современной украинской музыки путем предоставления молодым музыкантам площадок для презентации творчества. А также создает нетворкинг-платформу для обмена опытом между профессионалами и молодыми исполнителями.

Единственный инклюзивный музыкальный фестиваль Украины

Respublica особенно приглашает к выступлениям инклюзивные группы и зрителей, создавая для них действительно удобные условия. Это приглашение на фестиваль со шрифтом Брайля, площадки для жестовых переводчиков, специализированные биотуалеты, профильные инклюзивные ГО, пандусы и трапы к сценам, перевод песен на жестовом языке на главной сцене фестиваля, волонтерское сопровождение арт-деятелей и посетителей.

3 дня, 5 сцен и невероятный шквал музыки от художников со всех уголков страны

3 сцены будут расположены в Старой крепости, 1 - на Ратуше, 1 - на Русских Воротах. Среди исполнителей:

знаменитые артпровокаторы и борцы с ханжеством "Хамерман Знищує Віруси"

украинская группа-феномен "Один в каное"

андерграундные рэп-звезды из Харьковской области "Курган і Agregat"

Сергей Жадан и его ска-панк-стая "Жадан і Собаки"

один из самых узнаваемых украинских метал-групп за рубежом KHORS

исследователи традиционной инструментальной музыки, обрядовых и бытовых песен "Гуляйгород"

ровенские рокеры FarInHate



И главное - еще 40 талантливых музыкантов, которых вы возможно даже не слышали! И к тому же 2 сцены (на Ратуше и Русских Воротах) точно будут свободными для посетителей.

Вход на первый (27 августа) и третий (29 августа) фестивальные дни платные, а посетить шоукейс-день 28 августа можно будет совершенно бесплатно



28 августа - значимый шоукейс-день

Организаторы отбирают 30 музыкальных групп через конкурс. И абсолютно все желающие могут подать заявку до 20 июля.

Благодаря Respublica FEST молодые исполнители:

обратят на себя внимание не только слушателей, но и 40 музыкальных экспертов (организаторы фестов/концертов/туров, промоутеры, владельцы музыкальных площадок, СМИ);

получат нетворкинг с представителями индустрии;

попадут в каталог молодых исполнителей, который распространяется среди профессиональных представителей музыкальной индустрии и слушательской аудитории;

Respublica предоставит группам смонтированное видео выступления и разместит его на YouTube-канале фестиваля;

победителям фестиваля, 3-м лучшим группам, фест организует концертный тур 5-ю городами Украины уже в сентябре.

Часть выступлений 28 августа будет транслироваться в мир фестиваля в игре Minecraft, который был создан в 2020 году.