Стали відомі імена всіх артистів, які виступлять на фестивалі Brave! Factory 2023
26.08.2023-27.08.2023
26-27 серпня у Києві відбудеться Brave! Factory. На фестивалі заявлено 50 артистів, серед яких є як українські, так і іноземні імена. Цього року подія пройде нетрадиційно - на території Стрічкоткацької фабрики, а не на заводі "Метробуд" (квитки).
Серед закордонних артистів - гість з Німеччини Kangding Ray, британці Anthea та Shifted, чилієць Dandy Jack, а також нідерландці Pieter Jansen та Caim.
З локальних артистів на Brave! Factory виступлять квартет джазового музиканта Денніса Аду d’Electro, Луна з електронним проєктом Der Diktatur, Elija, Tonka, Jazzmate, Alex Savage, Space Echoes, Shadow Unit, Pymin, репер Гоня і багато інших.
"Це найкращий літній захід, який ми робимо всього раз на рік. Це завжди сміливі рішення щодо дизайну, це гармонійне поєднання музики та арту. Нам його дуже не вистачало. Цього року на наших гостей чекає багато незвичних сюрпризів в дуже звичному місці: ми перетворимо добре знану фабрику на Нижньоюрківській на простір, що буде передавати традиційну атмосферу попередніх фестивалів Brave! Factory", - діляться організатори.
Повний лайнап фестивалю Brave! Factory
- Alex Savage
- Aliana
- Andrii Barmaliy & Olexandr Yavdyk live
- Anthea
- Bambu
- Bogdan Zaiets live
- Borys
- Brother G live
- Caim
- Cantrust
- d’Electro live
- Dandy Jack live
- Der Diktatur live
- Dj Sotofett
- Elija live
- Gapon
- Heavenphetamine live
- Hidden Element live
- Igor Glushko
- Jane
- Jazzmate
- Jockii Druce live
- Kadiristy
- Kangding Ray live
- KLIM beats live
- Lstn
- Lucas Bird live
- M.Tkachenko
- Native Outsider
- Nota Yanvarskaya
- Oles
- Pan Servus
- Pieter Jansen
- Pymin live
- Roman K
- Rustam
- Shadow Unit
- Shifted
- Si Process live
- Space Echoes live
- Tertön
- Tonka live
- Tysk live
- Vera Logdanidi
- VH 10 live
- Wieloroman
- Yana Ponura
- Yuvi live
- Гоня live
- Князь Володимир live