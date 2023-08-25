Стали відомі імена всіх артистів, які виступлять на фестивалі Brave! Factory 2023

26.08.2023-27.08.2023

26-27 серпня у Києві відбудеться Brave! Factory. На фестивалі заявлено 50 артистів, серед яких є як українські, так і іноземні імена. Цього року подія пройде нетрадиційно - на території Стрічкоткацької фабрики, а не на заводі "Метробуд" (квитки).

Серед закордонних артистів - гість з Німеччини Kangding Ray, британці Anthea та Shifted, чилієць Dandy Jack, а також нідерландці Pieter Jansen та Caim.

З локальних артистів на Brave! Factory виступлять квартет джазового музиканта Денніса Аду d’Electro, Луна з електронним проєктом Der Diktatur, Elija, Tonka, Jazzmate, Alex Savage, Space Echoes, Shadow Unit, Pymin, репер Гоня і багато інших.

"Це найкращий літній захід, який ми робимо всього раз на рік. Це завжди сміливі рішення щодо дизайну, це гармонійне поєднання музики та арту. Нам його дуже не вистачало. Цього року на наших гостей чекає багато незвичних сюрпризів в дуже звичному місці: ми перетворимо добре знану фабрику на Нижньоюрківській на простір, що буде передавати традиційну атмосферу попередніх фестивалів Brave! Factory", - діляться організатори.

Повний лайнап фестивалю Brave! Factory