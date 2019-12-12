Рождественская феерия на ВДНГ

Рождественская Фабрика Желаний – проект Клавдиевской фабрики елочных украшений, работающий на ВДНГ, стоит посетить, чтобы увидеть, как выдуваются очаровательные фигурки из стекла, и окунуться в атмосферу сказки.

Предприятие разместилось в огромном павильоне, превращенном в сказочный город с невероятно реалистичными декорациями. Рождественская фабрика желаний работает ежедневно до 19 января во втором павильоне на ВДНГ (билеты).

Легенды Рождественской фабрики желаний

По легенде, на производстве работают только эльфы, которые исполняют мечты из детских новогодних писем. Большинство из этих желаний – простые и материальные, такие реализуют в первую очередь. Но есть на фабрике отдельная комната – в ней пишут письма с огромными мечтами: о полетах на Марс, о встречах со сказочными героями, о счастье, любви и подобные. Такие мечты тоже возможно осуществить, но не так просто, как желания. И как всем повезло, что один из эльфов нашел старую фабрику по осуществлению мечтаний и смог восстановить ее работу! Именно сюда и попадут все те, кто решит посетить Рождественскую Фабрику Желаний на ВДНГ.

Эльфы, мастер-классы, Рождественская почта

Сначала гости попадают на праздничную площадь сказочного города, где живут и работают эльфы. Здесь можно не только загадать желание и купить елочные украшения, но и выпить кофе с десертом. Вход на фабрику тоже расположен там. Все подразделения сказочной фабрики выглядят как настоящие производственные цеха. Здесь есть и кабинет эльфа-волшебника, и огромные комнаты с невероятным устройствами: это раздуватель огня, с помощью которого выдуваются будущие елочные украшения, специальные ванны для их серебрения, а также целая мастерская по росписи и покраске готовых игрушек.

Каждый посетитель сможет в конце путешествия по фабрике украсить игрушкой, созданной им собственноручно, огромную елку, сияющую яркими огоньками. Ну и, конечно же, собственный шарик с заветной мечтой можно забрать домой.

А еще в сказочном городе эльфов работает Рождественская почта, с помощью которой можно будет отправить подарки и частичку мечты своим близким.

Рождественская феерия на ВДНГ