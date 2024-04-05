"Пожежа": киян запрошують на фестиваль електронної музики
07.04.2024
7 квітня в стінах Малої опери на Дегтярівській, 5 відбудеться фестиваль електронної музики від "Пожежі".
Локація поділятиметься на 2 зони: безпосередньо сцена та простір відпочинку з маркетом, тату-зоною та чайною церемонією.
Хто виступить на "Пожежі"
NAHABA - дует, який вразив країну неординарністю звучання, шаленим потоком енергії та палітрою контрастів.
Kurs Valüt - дніпровський електронний дует, утворений з метою просування Minimal Wave в Україні.
Badwor7h - артист, який зумів поєднати в своїх треках найкраще зі спадщини рейвкультури нульових із модерновим саунд-дизайном.
нестор - митець, який створює вабливі меланхолійні треки, виливаючи в рядках власний досвід та переживання.
Також до вище згаданих артистів приєднаються meowchocolate і moonevea.
Квитки на електронну "Пожежу" можна придбати за посиланням.