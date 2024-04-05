ua en ru
Пт, 05 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Пожежа": киевлян приглашают на фестиваль электронной музыки

Новина українською → Пятница 05 апреля 2024 16:15
"Пожежа": киевлян приглашают на фестиваль электронной музыки В Киеве состоится уникальный фестиваль "Пожежа" (фото: instagram.com/kursvalutband)

07.04.2024

7 апреля в стенах Малой оперы на Дегтяревской, 5 состоится фестиваль электронной музыки от "Пожежі".

Локация будет делиться на две зоны: непосредственно сцена и пространство отдыха с маркетом, тату-зоной и чайной церемонией.

Кто выступит на "Пожежі"

NAHABA - дуэт, поразивший страну неординарностью звучания, бешеным потоком энергии и палитрой контрастов.

Kurs Valüt - днепровский электронный дуэт, образованный с целью продвижения Minimal Wave в Украине.

Badwor7h - артист, который сумел соединить в своих треках лучшее из наследия рейвкультуры нулевых с модерновым саунд-дизайном.

нестор - артист, создающий манящие меланхолические треки, изливая в строках собственный опыт и переживания.

Также к вышеупомянутым артистам присоединятся meowchocolate и moonevea.

Билеты на электронную "Пожежу" можно приобрести по ссылке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Фестивали Новости шоу-бизнеса
STYLER
В Киеве дети попадают в больницу из-за сладостей с наркотиками: что известно
В Киеве дети попадают в больницу из-за сладостей с наркотиками: что известно