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Повернення до прадавніх традицій. У Києві святкуватимуть Івана Купала: де і коли

Новость на русском → Середа 19 червня 2024 17:41
Повернення до прадавніх традицій. У Києві святкуватимуть Івана Купала: де і коли У Києві на ВДНГ святкуватимуть Івана Купала (фото: flickr.com/Анатолій Папенов)

22.06.2024-23.06.2024

22-23 червня на V’YAVA оживуть стародавні обряди і традиції. Там за всіма автентичними ритуалами відзначать одне з найзагадковіших свят, яке залишили нам пращури, - Івана Купала.

Видовищні обряди, молодіжні забави, народні ігри й етномузика - протягом двох днів у Саду Бажань на ВДНГ відтворюватимуть моменти української історії, сповнені магії і глибоких сенсів.

Кожен гість зможе доєднатися до хороводів навколо Купайлиці або Марени, сплести вінок із польових трав та зануритися в містичний світ обрядового співу, мелодії якого збереглися через століття.

Минулоріч українці вперше від 1918 року святкували Купала в ніч із 23 на 24 червня. Цього ж року свято обіцяє бути ще більш унікальним, адже дві містичні події збігаються в один день. Разом із Купала на V’YAVA святкуватимуть і Трійцю з обрядом "проводи русалок" та "водінням куста".

Повернення до прадавніх традицій. У Києві святкуватимуть Івана Купала: де і коли

У Києві на ВДНГ святкуватимуть Івана Купала (фото: V’YAVA)

Яким буде святкування

Обидва святкові дні розпочинатимуться веселими етнозабавами від Юльки Богуславки. До неї доєднаються фольклорні гурти "Баламути" та "Вільце".

На території простору працюватиме зона автентичних майстер-класів. Там гості зможуть повправлятися в ковальстві разом, купити автентичний виріб на ярмарку, заплести вінок із запашних трав та навчитися ткати запашні килими з лугової трави.

Під час святкувань дослідники розкажуть безліч екзотичних фактів святкування Трійці й Купала в Україні, зібрані із численних експедицій.

Протягом обох купальських днів та вечорів V’YAVA наповнять музикою українські гурти та виконавці: KHAYAT, Зґарда, Гуляйгород, BARTKY, Drum&Tuba Band та інші.

Кульмінаційними точками кожного дня стануть автентичні Купальські обрядові дійства. 22 червня відбудеться "Березове Купайло", а 23-го - "Соснове Купайло з відьмою". Їх відтворять на основі експедиційних записів Полісся.

Квитки на святкування Івана Купала на ВДНГ можна за посиланням.

Повернення до прадавніх традицій. У Києві святкуватимуть Івана Купала: де і коли

У Києві на ВДНГ святкуватимуть Івана Купала (фото: V’YAVA)

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