Возвращение к древним традициям. В Киеве будут праздновать Ивана Купала: где и когда

В Киеве на ВДНГ будут праздновать Ивана Купала (фото: flickr.com/Анатолий Папенов)

22.06.2024-23.06.2024

22-23 июня на V'YAVA оживут древние ритуалы и традиции. Там по всем аутентичным ритуалам отметят один из самых загадочных праздников, который оставили нам предки - Ивана Купала.

Зрелищные обряды, молодежные забавы, народные игры и этномузыка - в течение двух дней в Саду Желаний на ВДНГ будут воспроизводить моменты украинской истории, исполненные магии и глубоких смыслов.

Каждый гость сможет присоединиться к хороводам вокруг Купайлицы или Марены, сплести венок из полевых трав и погрузиться в мистический мир обрядового пения, мелодии которого сохранились столетия спустя.

В прошлом году украинцы впервые с 1918 года праздновали Купала в ночь с 23 на 24 июня. В этом году праздник обещает быть еще более уникальным, ведь два мистических события совпадают в один день. Вместе с Купала на V'YAVA будут праздновать и Троицу с обрядом "проводы русалок" и "вождением куста".

В Киеве на ВДНГ будут праздновать Ивана Купала (фото: V'YAVA)

Каким будет празднование

Оба праздничных дня будут начинаться веселыми этнозабавами от Юльки Богуславки. К ней присоединятся фольклорные группы "Баламути" и "Вільце".

На территории пространства будет работать зона аутентичных мастер-классов. Там гости смогут поупражняться в кузнечном стиле вместе, купить аутентичное изделие на ярмарке, сплести венок из душистых трав и научиться ткать душистые ковры из луговой травы.

В ходе празднований исследователи расскажут множество экзотических фактов празднования Троицы и Купала в Украине, собранных из многочисленных экспедиций.

В течение обоих купальских дней и вечеров V'YAVA наполнят музыкой украинские группы и исполнители: KHAYAT, Зґарда, Гуляйгород, BARTKY, Drum&Tuba Band и другие.

Кульминационными точками каждый день станут аутентичные Купальские обрядовые действа. 22 июня состоится "Березове Купайло", а 23-го - "Соснове Купайло з відьмою". Их воспроизведут на основе экспедиционных записей Полесья.

Билеты на празднование Ивана Купала на ВДНГ можно по ссылке.

В Киеве на ВДНГ будут праздновать Ивана Купала (фото: V'YAVA)