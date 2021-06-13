Leopolis Jazz Fest 2021: во Львове пройдет один из крупнейших джазовых фестивалей
24.06.2021-28.06.2021
С 24 по 28 июня во Львове на сцене им. Рознера пройдет Leopolis Jazz Fest 2021.
В этом году Leopolis Jazz Fest станет одним из крупнейших фестивалей в Украине, который пройдет в условиях затихающей пандемии. На пять дней в сердце Западной Украины соберутся крупные звезды джазовой музыки, а также – океан поклонников этого стиля музыки.
В этом году изменятся привычные форматы проведения фестиваля и гостей ждут новые ограничения.
Ограничения на фестивале
Во Львове традиционно будут функционировать три локации: сцена возле дворца Потоцких, сцена на площади Рынок и сцена в парке культуры и отдыха имени Богдана Хмельницкого. Количество гостей в этом году будет ограничиваться. Чтобы попасть в фан-зоны возле дворца Потоцких и на площади Рынок, придется зарегистрироваться на сайте и приобрести билет за символическую цену.
Основной локацией фестиваля станет парк культуры и отдыха имени Богдана Хмельницкого. Там будет работать зона партера – сцена имени Рознера и три пикниковых зоны. Количество гостей в этом году будет сокращено почти в два раза. Вход в зону партера, в том числе и в фан-зону будет осуществляться только при наличии не только билета, но и отрицательного ПЦР-теста. Его нужно сделать заранее, максимум за 72 часа до концерта. Это правило касается не только гостей, но всех работников феста, организаторов и музыкантов.
Если у гостя, который купил билет заранее, обнаружат коронавирус на входе или плохое самочувствие, то в фестивальные зоны его не допустят, а деньги за билеты – вернут.
Вход в пикниковые зоны будет доступен после прохождения экспресс-теста на входе. Также будет проверяться температура и обязательно – масочный режим. Количество гостей в пикниковых зонах в этом году будет сокращено.
По всей территории фестиваля будут установлены средства дезинфекции.
Стоит отметить, что в 2021 году организаторы сделали упор на возможность онлайн-трансляций концертов, чтобы минимизировать риски заражения. На страницах Leopolis Jazz Fest в социальных сетях будут проводить онлайн-трансляции концертов.
Программа фестиваля
Сцена возле дворца Потоцких начнет работать в пятницу, 25 июня. Все концерты начинаются в 12:00, второй концерт – в 14:00.
25 июня, пятница
12:00 Misha Mendelenko Organ Quartet
14:00 Sketchbook Quartet
26 июня, суббота
12:00 KK4TET
14:00 Peaceful Music Trio
27 июня, воскресенье
12:00 RvB
14:00 Veronika ChiChi Quartet
28 июня, понедельник
12:00 Jive Review
14:00 Timo Vollbrecht Fly Magic
Сцена на площади Рынок начнет свою работу в четверг, 24 июня. Первый концерт будет начинаться в 15:00, второй – в 17:00.
24 июня, четверг
15:00 Marta Wajdzik Quartet
17:00 Arthur Possing Quartet
25 июня, пятница
15:00 Cenk Erdoğan Trio
17:00 Marc Perrenoud Trio
26 июня, суббота
15:00 Carlos Cortés Bustamante
17:00 Motel Kaiju
27 июня, воскресенье
15:00 Fusion Trio
17:00 OZMA
28 июня, понедельник
15:00 INSO-Львов
17:00 MusicMusicMusic
Главные хедлайнеры фестиваля Leopolis Jazz Fest 2021
Количество мировых звезд на главной сцене имени Рознера впечатляет. 25 июня в парке выступит один из самых ярких британских музыкантов, обладатель четырех премий "Грэмми" – Seal.
Еще один обладатель премий "Грэмми", музыкант, который выступал вместе с Фрэнком Синатрой, Барбарой Стрейзанд и Леди Гага – американский трубач Крис Ботти. Его пластинки продается миллионными тиражами по сему миру.
Обладательница трех премий "Грэмми" и победительница нескольких престижных джазовых конкурсов – Сесиль Маклорин Сальван. Говорят, что команда организаторов не один год пыталась заполучить эту певицу.
Знаменитый джазовый пианист и композитор Ян Лундгрен особо в представлении не нуждается. Этот музыкант известен во всем мире с 1997 года, а в 2007 году получил статус лучшего скандинавского джазового пианиста. Список музыкантов, с которыми он работал, просто поражает – Ричард Гальяно, Скотт Гамильтон, Билл Перкинс, Дэйв Карпентер, Мортен Лунд и многие другие. Лундгрен стал первым музыкантом, который начал разделять американский и европейский джаз.
Еще один музыкант, который совершенно не нуждается в рекламе – Авишай Коэн. Он не первые посетит Львов, но поклонники ждут его с нетерпением, потому что каждое выступление этого израильского джазового контрабасиста, певца, композитора и аранжировщика превращается в магическую феерию.
Взорвет главную сцену и американский музыкант Камаси Вашингтон, один из самых выдающихся мультиинструменталистов последнего десятилетия. Он известен уже во всем мире и сотрудничал с Кендриком Ламаром и Херби Хэнкоком.
Закрывать джазовый фестиваль во Львове будут Pianoбой Jazz Live и Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis. Первых украинский зритель знает отлично, но концерт на фесте будет особенным - это будет весьма эмоциональный микс из раннего би-бопа, кул-джаза, свинга, кубинского и бразильского джаза, авангард-джаза, фанка и фьюжн, танго и, конечно, лирики – баллад, джаз-вальсов.
Второй исполнитель – биг-бэнд из 15 виртуозных музыкантов. Как отметил арт-директор фестиваля Алексей Коган, биг-бэнды – это высшая форма джазовой музыки. За последние 30 лет Jazz at Lincoln Center Orchestra был неоднократно признаны лучшим джазовым оркестром мира.
Концерты Leopolis Jazz Fest 2021