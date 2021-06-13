Leopolis Jazz Fest 2021: во Львове пройдет один из крупнейших джазовых фестивалей

24.06.2021-28.06.2021

С 24 по 28 июня во Львове на сцене им. Рознера пройдет Leopolis Jazz Fest 2021.

В этом году Leopolis Jazz Fest станет одним из крупнейших фестивалей в Украине, который пройдет в условиях затихающей пандемии. На пять дней в сердце Западной Украины соберутся крупные звезды джазовой музыки, а также – океан поклонников этого стиля музыки.

В этом году изменятся привычные форматы проведения фестиваля и гостей ждут новые ограничения.

Ограничения на фестивале

Во Львове традиционно будут функционировать три локации: сцена возле дворца Потоцких, сцена на площади Рынок и сцена в парке культуры и отдыха имени Богдана Хмельницкого. Количество гостей в этом году будет ограничиваться. Чтобы попасть в фан-зоны возле дворца Потоцких и на площади Рынок, придется зарегистрироваться на сайте и приобрести билет за символическую цену.

Основной локацией фестиваля станет парк культуры и отдыха имени Богдана Хмельницкого. Там будет работать зона партера – сцена имени Рознера и три пикниковых зоны. Количество гостей в этом году будет сокращено почти в два раза. Вход в зону партера, в том числе и в фан-зону будет осуществляться только при наличии не только билета, но и отрицательного ПЦР-теста. Его нужно сделать заранее, максимум за 72 часа до концерта. Это правило касается не только гостей, но всех работников феста, организаторов и музыкантов.

Если у гостя, который купил билет заранее, обнаружат коронавирус на входе или плохое самочувствие, то в фестивальные зоны его не допустят, а деньги за билеты – вернут.

Вход в пикниковые зоны будет доступен после прохождения экспресс-теста на входе. Также будет проверяться температура и обязательно – масочный режим. Количество гостей в пикниковых зонах в этом году будет сокращено.

По всей территории фестиваля будут установлены средства дезинфекции.

Стоит отметить, что в 2021 году организаторы сделали упор на возможность онлайн-трансляций концертов, чтобы минимизировать риски заражения. На страницах Leopolis Jazz Fest в социальных сетях будут проводить онлайн-трансляции концертов.

Программа фестиваля

Сцена возле дворца Потоцких начнет работать в пятницу, 25 июня. Все концерты начинаются в 12:00, второй концерт – в 14:00.

25 июня, пятница

12:00 Misha Mendelenko Organ Quartet

14:00 Sketchbook Quartet

26 июня, суббота

12:00 KK4TET

14:00 Peaceful Music Trio

27 июня, воскресенье

12:00 RvB

14:00 Veronika ChiChi Quartet

28 июня, понедельник

12:00 Jive Review

14:00 Timo Vollbrecht Fly Magic

Сцена на площади Рынок начнет свою работу в четверг, 24 июня. Первый концерт будет начинаться в 15:00, второй – в 17:00.

24 июня, четверг

15:00 Marta Wajdzik Quartet

17:00 Arthur Possing Quartet

25 июня, пятница

15:00 Cenk Erdoğan Trio

17:00 Marc Perrenoud Trio

26 июня, суббота

15:00 Carlos Cortés Bustamante

17:00 Motel Kaiju

27 июня, воскресенье

15:00 Fusion Trio

17:00 OZMA

28 июня, понедельник

15:00 INSO-Львов

17:00 MusicMusicMusic

Главные хедлайнеры фестиваля Leopolis Jazz Fest 2021

Количество мировых звезд на главной сцене имени Рознера впечатляет. 25 июня в парке выступит один из самых ярких британских музыкантов, обладатель четырех премий "Грэмми" – Seal.

Еще один обладатель премий "Грэмми", музыкант, который выступал вместе с Фрэнком Синатрой, Барбарой Стрейзанд и Леди Гага – американский трубач Крис Ботти. Его пластинки продается миллионными тиражами по сему миру.

Обладательница трех премий "Грэмми" и победительница нескольких престижных джазовых конкурсов – Сесиль Маклорин Сальван. Говорят, что команда организаторов не один год пыталась заполучить эту певицу.

Знаменитый джазовый пианист и композитор Ян Лундгрен особо в представлении не нуждается. Этот музыкант известен во всем мире с 1997 года, а в 2007 году получил статус лучшего скандинавского джазового пианиста. Список музыкантов, с которыми он работал, просто поражает – Ричард Гальяно, Скотт Гамильтон, Билл Перкинс, Дэйв Карпентер, Мортен Лунд и многие другие. Лундгрен стал первым музыкантом, который начал разделять американский и европейский джаз.

Еще один музыкант, который совершенно не нуждается в рекламе – Авишай Коэн. Он не первые посетит Львов, но поклонники ждут его с нетерпением, потому что каждое выступление этого израильского джазового контрабасиста, певца, композитора и аранжировщика превращается в магическую феерию.

Взорвет главную сцену и американский музыкант Камаси Вашингтон, один из самых выдающихся мультиинструменталистов последнего десятилетия. Он известен уже во всем мире и сотрудничал с Кендриком Ламаром и Херби Хэнкоком.

Закрывать джазовый фестиваль во Львове будут Pianoбой Jazz Live и Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis. Первых украинский зритель знает отлично, но концерт на фесте будет особенным - это будет весьма эмоциональный микс из раннего би-бопа, кул-джаза, свинга, кубинского и бразильского джаза, авангард-джаза, фанка и фьюжн, танго и, конечно, лирики – баллад, джаз-вальсов.

Второй исполнитель – биг-бэнд из 15 виртуозных музыкантов. Как отметил арт-директор фестиваля Алексей Коган, биг-бэнды – это высшая форма джазовой музыки. За последние 30 лет Jazz at Lincoln Center Orchestra был неоднократно признаны лучшим джазовым оркестром мира.

Концерты Leopolis Jazz Fest 2021