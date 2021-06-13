Leopolis Jazz Fest 2021: у Львові пройде один з найбільших джазових фестивалів

24.06.2021-28.06.2021

З 24 по 28 червня у Львові на сцені ім. Рознера пройде Leopolis Jazz Fest 2021.

Цього року Leopolis Jazz Fest стане одним з найбільших фестивалів в Україні, який пройде в умовах затихаючої пандемії. На п'ять днів у серці Західної України зберуться великі зірки джазової музики, а також – океан шанувальників цього стилю музики.

Цьогоріч зміняться звичні формати проведення фестивалю і гостей чекають нові обмеження.

Обмеження на фестивалі

У Львові традиційно функціонуватимуть три локації: сцена біля Палацу Потоцьких, сцена на Площі Ринок та сцена у парку культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького. Кількість гостей цього року буде обмежуватися. Щоб потрапити у фан-зони біля Палацу Потоцьких і на Площі Ринок, доведеться зареєструватися на сайті та придбати квиток за символічну ціну.

Основною локацією фестивалю стане парк культури та відпочинку імені Богдана Хмельницького. Там буде працювати зона партеру - сцена імені Рознера і три пікнікових зони. Кількість гостей цього року буде скорочено майже у два рази. Вхід в зону партеру, в тому числі й в фан-зону буде здійснюватися тільки при наявності не тільки квитка, але і негативного ПЛР-тесту. Його потрібно зробити заздалегідь, максимум за 72 години до концерту. Це правило стосується не тільки гостей, але всіх працівників фесту, організаторів і музикантів.

Якщо у гостя, який купив квиток заздалегідь, виявлять коронавірус на вході або погане самопочуття, то в фестивальні зони його не допустять, а гроші за квитки – повернуть.

Вхід в пікнікові зони буде доступний після проходження експрес-тесту на вході. Також буде перевірятися температура та обов'язково-масочний режим. Кількість гостей у пікнікових зонах цього року буде скорочено.

По всій території фестивалю будуть встановлені засоби дезінфекції.

Варто відзначити, що у 2021 році організатори зробили наголос на можливість онлайн-трансляцій концертів, щоб мінімізувати ризики зараження. На сторінках Leopolis Jazz Fest у соціальних мережах проводитимуть онлайн-трансляції концертів.

Програма фестивалю

Сцена біля палацу Потоцьких почне працювати в п'ятницю, 25 червня. Всі концерти починаються о 12:00, Другий концерт – о 14: 00.

25 червня, п'ятниця

12:00 Misha Mendelenko Organ Quartet

14:00 Sketchbook Quartet

26 червня, субота

12:00 KK4TET

14:00 Peaceful Music Trio

27 червня, неділя

12:00 RvB

14:00 Veronika ChiChi Quartet

28 червня, понеділок

12:00 Jive Review

14:00 Timo Vollbrecht Fly Magic

Сцена на площі Ринок розпочне свою роботу у четвер, 24 червня. Перший концерт буде починатися о 15:00, другий – о 17: 00.

24 червня, четвер

15:00 Marta Wajdzik Quartet

17:00 Arthur Possing Quartet

25 червня, п'ятниця

15:00 Cenk Erdoğan Trio

17:00 Marc Perrenoud Trio

26 червня, субота

15:00 Carlos Cortés Bustamante

17:00 Motel Kaiju

27 червня, неділя

15:00 Fusion Trio

17:00 OZMA

28 червня, понеділок

15:00 INSO-Львів

17:00 MusicMusicMusic

Головні хедлайнери фестивалю Leopolis Jazz Fest 2021

Кількість світових зірок на головній сцені імені Рознера вражає. 25 червня в парку виступить один з найяскравіших британських музикантів, володар чотирьох премій "Греммі" – Seal.

Ще один володар премій "Греммі", музикант, який виступав разом з Френком Сінатрою, Барбарою Стрейзанд і Леді Гага - Американський трубач Кріс Ботті. Його платівки продається мільйонними тиражами по цьому світу.

Володарка трьох премій "Греммі" і переможниця кількох престижних джазових конкурсів – Сесіль Маклорін Сальван. Кажуть, що команда організаторів не один рік намагалася роздобути цю співачку.

Знаменитий джазовий піаніст і композитор Ян Лундгрен особливо в поданні не потребує. Цей музикант відомий у всьому світі з 1997 року, а у 2007 році отримав статус кращого скандинавського джазового піаніста. Список музикантів, з якими він працював, просто вражає - Річард Гальяно, Скотт Гамільтон, Білл Перкінс, Дейв Карпентер, Мортен Лунд і багато інших. Лундгрен став першим музикантом, який почав розділяти американський і Європейський джаз.

Ще один музикант, який абсолютно не потребує реклами – Авішай Коен. Він не перші відвідає Львів, але шанувальники чекають його з нетерпінням, тому що кожен виступ цього ізраїльського джазового контрабасиста, співака, композитора та аранжувальника перетворюється на магічну феєрію.

Підірве головну сцену й американський музикант Камасі Вашингтон, один з найвидатніших мультиінструменталістів останнього десятиліття. Він відомий вже у всьому світі й співпрацював з Кендріком Ламаром і Хербі Хенкоком.

Закривати джазовий фестиваль у Львові будуть Ріапобой Jazz Live і Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis. Перших український глядач знає відмінно, але концерт на фесті буде особливим - це буде вельми емоційний мікс з раннього бі-бопу, кул-джазу, свінгу, кубинського і бразильського джазу, авангард-джазу, фанку і ф'южн, танго і, звичайно, лірики – балад, джаз-вальсів.

Другий виконавець - Біг-Бенд з 15 віртуозних музикантів. Як зазначив артдиректор фестивалю Олексій Коган, біг-бенди-це вища форма джазової музики. За останні 30 років Jazz at Lincoln Center Orchestra був неодноразово визнані кращим джазовим оркестром світу.

Концерти Leopolis Jazz Fest 2021