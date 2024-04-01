"Країна Мрій" повертається: коли і де пройде легендарний етнофестиваль

Найбільший етнофестиваль "Країна Мрій", що безперервно проходить в Україні з 2004 року, повертається у Київ.

Цьогоріч ювілейний фест пройде на території Національного Ботанічного саду ім. М.М. Гришка та триватиме три дні у вихідні з 21 по 23 червня.

"Цього року ми маємо залучити ще більше молоді на наш етнофест. Бо саме вона і є провідником наших прагнень і традицій, нашого культурного коду у майбутнє. Тож мусимо переказати їй естафету мрій і самоусвідомлення задля збереження нації. "Країна Мрій" гартує сьогодення, підносить сили і здоровʼя, натхнення і нескорений вкраїнський дух! Це свято тих, хто мріє, тих, хто творить і тих, хто прагне відчути безмежність Всесвіту Мистецтв. Єднайтеся із нами в подорожі у світ безмежних мрій, музик чудесних, вогненних почуттів", - коментує засновник та ідейний натхненник фестивалю Олег Скрипка.

Засновником "Країни Мрій" є Олег Скрипка (фото: PR Batteries agency)

Програма цьогорічного фестивалю

"Країна Мрій" пройде в форматі затишного родинного свята, безліч активностей буде орієнтовано на молодь.

Гостей чекають виступи українських та закордонних виконавців різних музичних жанрів, насичені майстер-класи, виставки мистецтва, театральні постановки, покази та багато інших активностей.

Локація етнофесту міститиме кілька великих повноцінних сцен живої музики, а ще різноманіття майданчиків, закапелків, майстерень танцю, музики та співу.

Для дітлахів буде обладнана окрема галявина, де малеча зможе захоплено бавитись в народні українські ігри та забави.

Чоловіки зможуть випробувати сили в мужніх козацьких розвагах та потішити свій дух в герцю - поєдинку українських козаків.

На електронній сцені заплановані виступи етно ді-джеїв та колаборації з етномузикантами.

На "Країні Мрій" буде багато музики (фото: PR Batteries agency / Юрій Верес)

В рамках фестивалю відбудеться розмаїтий широкий ярмарок традиційних та крафтових виробів народних промислів та ремесел, майстерня ремесел, де кожен матиме змогу спробувати себе як коваль, гончар, різьбар, вишивальниця, ткаля та багато інших.

Декілька локацій буде присвячено живій традиційній українській кухні.

Велика увага в програмі фестивалю буде приділена військовим. Задля потреб армії БФ "Країна Мрій" проведе спеціальні збори, аукціони та інші активності.

Для захисників та захисниць, а також дітей до 10 років вхід на фестиваль традиційно буде безплатним.