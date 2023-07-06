"Країна Мрій" повертається! Де й коли відбудеться культовий етнозахід

07.07.2023-09.07.2023

"Країна Мрій" повертається - із 7 до 9 липня міжнародний етнозахід пройде в київському артпросторі UYAVA в Саду Бажань на ВДНГ (квитки).

На купальські свята там зберуться українські й закордонні митці, аби занурити киян і гостей столиці у світ етно й показати перлини української культурної спадщини.

Цьогорічна "Країна Мрій" - це захоплива подорож у світ нашого національного єства, української сучасної і старовинної музики, прадавніх ремесел та звичаїв.

За магію фолку й музичні дійства відповідатимуть:

7 липня - самобутній український етнопоп-гурт PATSYKI Z FRANEKA і японський дует Heavenphetamine

8 липня - хедлайнерка "Країни Мрій", чуттєва й витончена виконавиця і авторка пісень Христина Соловій, а також майстри фолк-альтернативного металу CH.SH BAND (Чумацький шлях)

9 липня - засновник та ідейний натхненник "Країни Мрій" Олег Скрипка і єдиний в Україні професійний оркестр народних інструментів НАОНІ, а також ще один проєкт музиканта - легендарний гурт ВВ.

Крім музики, гостей "Країни Мрій" чекатимуть зустрічі з етномайстрами, що переносять традицію українського рукоділля з минулого до сьогодення і розшифровують український етнокод.

Також під час заходу можна буде навчитися стародавнім українським танцям у майстрів шкіл національної хореографії. Крім того - послухати корисні лекції і прогулятися традиційним ярмарком - Алеєю Майстрів, де на гостей очікують майстри з кераміки, ткацтва, плетіння, вишивки, писанкарства, роботи з металом, шкірою тощо.

Для маленьких поціновувачів облаштують дитячий майданчик із майстер-класами для дітей та всієї родини.

Команда артпростору попіклувалася про безпеку гостей. На території розташовані 2 бомбосховища. Також поруч є станція метро "Виставковий центр".

Цьогорічну "Країну Мрій" організували з благодійною метою. Партнер івенту - організація SUPPORT AZOV. Вона допомагає 3ОШБ виконувати бойові завдання і гнати ворога подалі від української землі.

У Києві пройде "Країна Мрій" (фото: UYAVA)