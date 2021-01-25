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KostiCONnect: украинцев приглашают на онлайн-фестиваль настольных ролевых игр

Lite » Афиша 25.01.2021 - 13:12
KostiCONnect пройдет 25-28 февраля
KostiCONnect пройдет 25-28 февраля

25.02.2021-28.02.2021

25-28 февраля состоится онлайн-фестиваль настольных ролевых игр KostiCONnect, который организует команда "Вечерние Кости". Фестиваль будет проходить на платформах Discord, Zoom и Twitch (билеты).

В рамках KostiCONnect участников ожидают сотни игр разнообразных систем и жанров (D&D, Cyberpunk, Warhammer, Call of Cthulhu, Vampire: The Masquerade, GURPS, Blades in the Dark, Dungeon Crawl Classics, Savage Worlds и множество других), десятки воркшопов и лекций от представителей хобби и индустрии. Вы сможете услышать и пообщаться с гейм-дизайнерами издательств Wizards of the Coast, Free League и других, с одним из авторов Mörk Borg Йоханном Нором, побывать на презентации издательства Kosti RPG — нового проекта Вечерних Костей. И это лишь малая часть того, что вас ожидает. Программа фестиваля пополняется еженедельно.

"На KostiCONnect можно поучаствовать и в роли ведущего, у нас уже зарегистрировалось около ста Гейм Мастеров. А хотите - можно показать свою уникальную игру, которую разрабатываете сами, прочесть лекцию, провести воркшоп и даже презентовать свой продукт или бизнес. На странице фестиваля открыта регистрация для всех желающих", - говорят организаторы фестиваля.

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