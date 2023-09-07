У Києві пройде фестиваль сучасної електронної сцени ELECTRO ОСІНЬ
У Києві проведуть фестиваль ELECTRO ОСІНЬ (фото: instagram.com/uyava.art)
09.09.2023, 10.09.2023
Артпростір UYAVA зустрічає осінні дні фестивалем сучасної електроніки ELECTRO ОСІНЬ, де кожен охочий зможе розчинитись у потужній та несамовитій музиці. Захід триватиме одразу 2 дні - 9 та 10 вересня (квитки).
Під час заходу команда UYAVA збиратиме кошти на баггі для 3-ї окремої штурмової бригади.
На гостей фестивалю чекатимуть виступи понад 20 українських артистів, які запалять на атмосферній локації просто неба.
Хто зіграє 9 вересня:
- thekomakoma зі своїм неповторним шармом даруватиме слухачам інопланетну музику із наївними та добрими текстами
- київський проєкт TONKA продемонструє, як звучить український "інтелігентний поп"
- український інді-гурт Disappeared Completely покажуть гостям UYAVA нових себе із гаражним блюз-роковим звучанням
- київський електронний продюсер та діджей Shadow Unit запалить артпростір своїми потужними ритмами
- українська співачка Love, Mary потішить піснями в стилі інді-поп із танцювальними мотивами
- додасть гарного настрою електронний проєкт POBO (Sasha Zhylyayev b2b Maurin)
Хто виступить 10 вересня:
- EBM-гурт із Дніпра Kurs Valüt покаже, як майстерно поєднує машинне звучання, синтезатори та іронічні гостро-соціальні тексти
- барабанщик ВГНВЖ Стас Іващенко продемонструє, як відображає своє внутрішнє "Я" через електронну музику в проєкті SI Process
- сольний проєкт Ігоря Кириленка Hidden Element даруватиме качове поєднання брейкбіту, техно та ембієнту
- гіпнотичний електронний дует Karoon наповнюватиме артпростір насиченими та важкими електронні ритмами
- дует Eternity UA поділиться своїми драматичними та несподіваними сетами, які можуть нагадувати американські гірки
- Sasha Dog, що називає себе справжнім розкопувачем музики, покаже гостям UYAVA власні електронні скарби.