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У Києві пройде фестиваль сучасної електронної сцени ELECTRO ОСІНЬ

Новость на русском → Четвер 07 вересня 2023 16:35
У Києві пройде фестиваль сучасної електронної сцени ELECTRO ОСІНЬ У Києві проведуть фестиваль ELECTRO ОСІНЬ (фото: instagram.com/uyava.art)

09.09.2023, 10.09.2023

Артпростір UYAVA зустрічає осінні дні фестивалем сучасної електроніки ELECTRO ОСІНЬ, де кожен охочий зможе розчинитись у потужній та несамовитій музиці. Захід триватиме одразу 2 дні - 9 та 10 вересня (квитки).

Під час заходу команда UYAVA збиратиме кошти на баггі для 3-ї окремої штурмової бригади.

На гостей фестивалю чекатимуть виступи понад 20 українських артистів, які запалять на атмосферній локації просто неба.

Хто зіграє 9 вересня:

  • thekomakoma зі своїм неповторним шармом даруватиме слухачам інопланетну музику із наївними та добрими текстами
  • київський проєкт TONKA продемонструє, як звучить український "інтелігентний поп"
  • український інді-гурт Disappeared Completely покажуть гостям UYAVA нових себе із гаражним блюз-роковим звучанням
  • київський електронний продюсер та діджей Shadow Unit запалить артпростір своїми потужними ритмами
  • українська співачка Love, Mary потішить піснями в стилі інді-поп із танцювальними мотивами
  • додасть гарного настрою електронний проєкт POBO (Sasha Zhylyayev b2b Maurin)

Хто виступить 10 вересня:

  • EBM-гурт із Дніпра Kurs Valüt покаже, як майстерно поєднує машинне звучання, синтезатори та іронічні гостро-соціальні тексти
  • барабанщик ВГНВЖ Стас Іващенко продемонструє, як відображає своє внутрішнє "Я" через електронну музику в проєкті SI Process
  • сольний проєкт Ігоря Кириленка Hidden Element даруватиме качове поєднання брейкбіту, техно та ембієнту
  • гіпнотичний електронний дует Karoon наповнюватиме артпростір насиченими та важкими електронні ритмами
  • дует Eternity UA поділиться своїми драматичними та несподіваними сетами, які можуть нагадувати американські гірки
  • Sasha Dog, що називає себе справжнім розкопувачем музики, покаже гостям UYAVA власні електронні скарби.

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