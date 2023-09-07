У Києві пройде фестиваль сучасної електронної сцени ELECTRO ОСІНЬ

09.09.2023, 10.09.2023

Артпростір UYAVA зустрічає осінні дні фестивалем сучасної електроніки ELECTRO ОСІНЬ, де кожен охочий зможе розчинитись у потужній та несамовитій музиці. Захід триватиме одразу 2 дні - 9 та 10 вересня (квитки).

Під час заходу команда UYAVA збиратиме кошти на баггі для 3-ї окремої штурмової бригади.

На гостей фестивалю чекатимуть виступи понад 20 українських артистів, які запалять на атмосферній локації просто неба.

Хто зіграє 9 вересня:

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Хто виступить 10 вересня: