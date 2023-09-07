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В Киеве пройдет фестиваль современной электронной сцены ELECTRO ОСЕНЬ

Новина українською → Четверг 07 сентября 2023 16:35
В Киеве пройдет фестиваль современной электронной сцены ELECTRO ОСЕНЬ В Киеве проведут фестиваль ELECTRO ОСЕНЬ (фото: instagram.com/uyava.art)

09.09.2023, 10.09.2023

Артпространство UYAVA встречает осенние дни фестивалем современной электроники ELECTRO ОСЕНЬ, где каждый желающий сможет раствориться в мощной и неистовой музыке. Мероприятие продлится сразу 2 дня - 9 и 10 сентября (билеты).

Во время мероприятия команда UYAVA будет собирать деньги на багги для 3-й отдельной штурмовой бригады.

Гостей фестиваля будут ждать выступления более 20 украинских артистов, которые зажгут на атмосферной локации под открытым небом.

Кто сыграет 9 сентября:

  • thekomakoma со своим неповторимым шармом дарит слушателям инопланетную музыку с наивными и добрыми текстами
  • киевский проект TONKA продемонстрирует, как звучит украинский "интеллигентный поп"
  • украинская инди-группа Disappeared Completely покажут гостям UYAVA новых себя с гаражным блюз-роковым звучанием
  • киевский электронный продюсер и диджей Shadow Unit зажжет артпространство своими мощными ритмами
  • украинская певица Love, Mary порадует песнями в стиле инди-поп с танцевальными мотивами
  • придаст хорошее настроение электронный проект POBO (Sasha Zhylyayev b2b Maurin)

Кто выступит 10 сентября:

  • EBM-группа из Днепра Kurs Valüt покажет, как мастерски сочетает машинное звучание, синтезаторы и иронические остро-социальные тексты
  • барабанщик ВГНВЖ Стас Иващенко продемонстрирует, как отображает свое внутреннее "Я" через электронную музыку в проекте SI Process
  • сольный проект Игоря Кириленко Hidden Element будет дарить качевое сочетание брейкбита, техно и эмбиента
  • гипнотический электронный дуэт Karoon будет наполнять артпространство насыщенными и тяжелыми электронными ритмами
  • дуэт Eternity UA поделится своими драматическими и неожиданными сетами, напоминающими американские горки.
  • Sasha Dog, называющая себя настоящим "розкопувачем музики", покажет гостям UYAVA собственные электронные сокровища.

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