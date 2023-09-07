В Киеве пройдет фестиваль современной электронной сцены ELECTRO ОСЕНЬ

09.09.2023, 10.09.2023

Артпространство UYAVA встречает осенние дни фестивалем современной электроники ELECTRO ОСЕНЬ, где каждый желающий сможет раствориться в мощной и неистовой музыке. Мероприятие продлится сразу 2 дня - 9 и 10 сентября (билеты).

Во время мероприятия команда UYAVA будет собирать деньги на багги для 3-й отдельной штурмовой бригады.

Гостей фестиваля будут ждать выступления более 20 украинских артистов, которые зажгут на атмосферной локации под открытым небом.

Кто сыграет 9 сентября:

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Кто выступит 10 сентября: