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Ukrainian Fashion Week No season 2021: объявлена программа нового сезона

Lite » Афиша 27.01.2021 - 14:21
Elena BURENINA, NoSS2020 (фото: пресс-служба UFW)
Elena BURENINA, NoSS2020 (фото: пресс-служба UFW)

05.02.2021-08.02.2021

Ukrainian Fashion Week No season 2021 состоится с 5 по 8 февраля в Мыстецком Арсенале. В этом году, впервые за 23 года, в новом формате.

Ukrainian Fashion Week No season 2021: объявлена программа нового сезонаUkrainian Fashion Week состоится в новом формате (фото: пресс-служба UFW)

"Мы создадим для дизайнеров полностью оборудованное для съемок пространство, обеспечим трансляции показов согласно Программе UFW, и, в отличие от других недель моды, также демонстрирующих диджитальные и видеопрезентации брендов, мы пригласим аккредитованные издания на съемочную площадку. Мы предоставим возможность для медиа получить собственный контент с показов, который будет соответствовать именно их уникальным стандартам и форматам", - рассказали организаторы.

Ukrainian Fashion Week No season 2021: объявлена программа нового сезонаПрограмма UFW No season 2021

Онлайн-трансляция Ukrainian Fashion Week No season 2021 включит в себя не только показы, которые будут отсняты в Мыстецком Арсенале, но и видео/диджитал-презентации дизайнеров, подготовленные брендами для Недели моды.

Она будет осуществляться на медиасервисе MEGOGO. Команда ресурса возьмет на себя обеспечение технической составляющей съемок и трансляции, а также сделает возможным просмотр показов UFW в высоком качестве из любой страны мира, даже для незарегистрированных пользователей.

Для поклонников модной индустрии, которые не смогут попасть в Мыстецький Арсенал в этом сезоне, медиасервис MEGOGO предложит абсолютно бесплатный просмотр всей Программы Ukrainian Fashion Week с любого устройства, поддерживающего медиасервис: Smart TV, компьютеры, смартфоны и прочее.

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