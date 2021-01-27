Ukrainian Fashion Week No season 2021: оголошена програма нового сезону

Elena BURENINA, NoSS2020 (фото: прес-служба UFW)

05.02.2021-08.02.2021

Ukrainian Fashion Week No season 2021 відбудеться з 5 по 8 лютого в Мистецькому Арсеналі. У цьому році, вперше за 23 роки, в новому форматі.

Ukrainian Fashion Week відбудеться у новому форматі (фото: прес-служба UFW)

"Ми створимо для дизайнерів повністю обладнаний для зйомок простір, забезпечимо трансляції показів згідно з Програмою UFW, і, на відміну від інших тижнів моди, що також демонструють діджитал- та відеопрезентації брендів, ми запросимо акредитовані видання на знімальний майданчик. Ми надамо можливість для медіа отримати власний контент з показів, який буде відповідати саме їх унікальним стандартам і форматам", - розповіли організатори.

Програма UFW No season 2021

Онлайн-трансляція Ukrainian Fashion Week No season 2021 включить в себе не тільки покази, які будуть відзняті в Мистецькому Арсеналі, але й відео/діджитал-презентації дизайнерів, підготовлені брендами для Тижня моди.

Вона буде здійснюватися на медіасервісі MEGOGO. Команда ресурсу візьме на себе забезпечення технічної складової зйомок і трансляції, а також зробить можливим перегляд показів UFW у високій якості з будь-якої країни світу, навіть для незареєстрованих користувачів.

Для шанувальників модної індустрії буде запропоновано абсолютно безкоштовний перегляд всієї Програми Ukrainian Fashion Week з будь-якого пристрою, що підтримує медиасервис: Smart TV, комп'ютери, смартфони та інше