Red Brunch от проекта "Я, Нина"

Янина Соколова

16.07.2019

16 июля с 10:00 до 13:00 команда проекта "Я, Нина" приглашает друзей на традиционный бранч - reversed Red Brunch (бранч наоборот), в рамках которого каждый желающий сможет сдать кровь на нужды фронта и получить почетный статус донора и маленький изысканный подарок от Guzema Jewelry.

В рамках Red Brunch также состоится презентация лотов для благотворительного аукциона в поддержку проекта "Я, Нина". Собранные средства будут направлены на препродакшн и съемки ключевых сцен полнометражного художественного фильма "Я, Нина", которые будут проходить в рамках Одесского Международного Кинофестиваля с 10 до 21 июля 2019.

"Я, Нина" – это большой миссионерский мультимедийный проект, в рамках которого будет издана книга, основанная на реальных событиях жизни известной телеведущей и журналистки Янины Соколовой, снят полнометражный художественный фильм "Я, Нина" и клип на саундтрек к фильму – песню "Сьомий день" группы "Друга ріка". Главные роли в фильме сыграют Янина Соколова, Валерия Ходос и Валерий Харчишин.

Поддержать проект "Я, Нина" и получить за это подарок можно здесь.

Среди лотов, которые будут представлены командой проекта "Я, Нина":

#червонасорочкавакарчука. Именно в этой рубашке Святослав Вакарчук 26 мая выступил на легендарном концерте Океан Эльзы 360°. Впоследствии в той же рубашке он пришел на запись передачи "Рандеву с Яниной Соколовой", а в конце записи подарил ее в поддержку проекта "Я, Нина". Проследить весь путь красной рубашки можно по хештегу #червонасорочкавакарчука. Это веселая и трогательная история о том, как два человека с прекрасным чувством юмора сыграли в настоящий вербальный пинг-понг.





Платье от украинского дизайнера Ivan FROLOV, в котором Янина Соколова вела церемонию открытия ОМКФ 2018, и в котором весной этого года снималась фотосессия для проекта "Я, Нина" также будет продано на аукционе.





Эскиз известного киевского мурала "Красный велосипед" от канадского художника Эмануэля Яруса. Мурал был создан в рамках проекта "Art United Us" в 2016 году, а сам лот был передан Гео Леросом в поддержку проекта "Я, Нина" на пресс-конференции проекта 5 июня. Особенность данного лота заключается не только в его культурной ценности, а в том, что художник этой работой фактически вернулся к своим истокам, поскольку имеет украинские корни.





Культовая книжка Гарика Корогодского "Как потратить миллион, которого нет" с уникальными комментариями и пожеланиями от автора. Легкая, искренняя, ностальгическая проза рассказывает об интересных моментах жизни автора, в которые читатель погрузится с удовольствием.





Новая книга Леся Подервянского "Таинственный амбал" с развернутым автографом от автора. Великий украинский драматург освоил для себя новую форму – роман, который при этом воплотил в себе все лучшее от уникального и давно любимого литературного стиля автора.





В тот же день 16.07 все лоты будут обнародованы и проданы онлайн на Facebook-странице проекта "Я, Нина".