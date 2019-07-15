Red Brunch від проекту "Я, Ніна"

Яніна Соколова

16.07.2019

16 липня з 10:00 до 13:00 команда проекту "Я, Ніна" запрошує друзів на нетрадиційний бранч - reversed Red Brunch (бранч навпаки), в рамках якого кожен бажаючий зможе здати кров на потреби фронту та отримати почесний статус донора і маленький вишуканий подарунок від Guzema Jewelry.

В рамках Red Brunch також відбудеться презентація лотів для благодійного аукціону на підтримку проекту "Я, Ніна". Зібрані кошти будуть спрямовані на препродакшн та зйомки ключових сцен повнометражного художнього фільму "Я, Ніна", які проходитимуть в рамках Одеського Міжнародного Кінофестивалю з 10 до 21 липня 2019.

"Я, Ніна" – це великий місійний мультимедійний проект, в рамках якого буде видано книгу, засновану на реальних подіях життя відомої телеведучої та журналістки Яніни Соколової, знято повнометражний художній фільм "Я, Ніна" та кліп на саундтрек до фільму – пісню "Сьомий день" гурту "Друга ріка". Головні ролі у фільмі зіграють Яніна Соколова, Валерія Ходос та Валерій Харчишин.

Підтримати проект "Я, Ніна" та отримати за це подарунок можна тут.

Серед лотів, які будуть презентовані командою проекту "Я, Ніна":

#червонасорочкавакарчука. Саме в цій сорочці Святослав Вакарчук 26 травня 2019р. виступив на легендарному концерті Океан Ельзи 360°. Згодом у тій самій сорочці він прийшов на запис передачі "Рандеву з Яніною Соколовою", а в кінці запису подарував її в підтримку проекту "Я, Ніна". Прослідкувати весь шлях червоної сорочки можна за хештегом #червонасорочкавакарчука. Це весела і зворушлива історія про те, як дві людини з чудовим почуттям гумору зіграли в справжній вербальний пінг-понг.







Плаття від українського дизайнера Ivan FROLOV, у якому Яніна Соколова вела церемонію відкриття ОМКФ 2018, і в якому навесні цього року знімалась фотосесія для проекту "Я, Ніна" також буде продано на аукціоні.







Ескіз відомого київського мурала "Червоний велосипед" від канадійського художника Емануеля Яруса. Мурал був створений в рамках проекту "Art United Us" у 2016 р., а сам лот був переданий Гео Леросом в підтримку проекту "Я, Ніна" на прес-конференції проекту 05.06.2019. Особливість даного лоту полягає не тільки в його культурній цінності, а й в тому, що художник цією роботою фактично повернувся до своїх витоків, оскільки має українське коріння.







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Нова книжка Леся Подерв’янського "Таємничий амбал" з розгорнутим автографом від автора. Великий український драматург освоїв для себе нову форму – роман, який при цьому втілив у собі все найкраще від унікального та давно любимого літературного стиля автора.





У той же день 16.07 всі лоти будуть оприлюднені і продані онлайн на Facebook-сторінці проекту "Я, Ніна".