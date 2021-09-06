В урбан-парке ВДНХ пройдет первый фестиваль уличных культур
12.09.2021
12 сентября в урбан-парке, который в конце августа начал работать на территории Экспоцентра состоится Фестиваль уличных культур ВДНГ. Мероприятие будет проводиться в честь официального открытия локации.
Фестиваль уличных культур ВДНГ — новое знаковое событие, цель которого объединить молодежь вокруг масштабного движения в урбан-парке ВДНГ и показать, как и для кого работают локации (событие в Facebook).
В Киеве пройдет фестиваль уличных культур (фото: vdng.ua)
Программа фестиваля
Стритбольный 3х3 спот
- всеукраинский финал Украинской стритбольной лиги 3х3
Скейт-парк
- скейтбординг-баттл
- BMX-фристайл-баттл
- трюковой самокат-баттл
- ролерблейдинг-баттл
Стрит-дэнс-спот
- всеукраинский чемпионат по брейкингу Battle School
- батлы от 8 лучших брейкинг-школ Украины
- соло-баттлы в разных возрастных категориях
Стрит-футбольный спот
- всеукраинский чемпионат по уличному футболу: футбольному фристайлу, 3х3, панна
Паркур спот
- всеукраинский баттл по паркуру
Стрит-воркаут-спот
- всеукраинский баттл по стрит-воркауту
В Киеве пройдет фестиваль уличных культур (фото: vdng.ua)
Гости Фестиваля уличных культур ВДНГ смогут увидеть шоу, баттлы и чемпионаты различных стилей уличных культур, познакомиться с известными атлетами, которые в них соревнуются, а также и сами стать частью праздника.
Вход на фестиваль - свободный.