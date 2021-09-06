В урбан-парке ВДНХ пройдет первый фестиваль уличных культур

12.09.2021

12 сентября в урбан-парке, который в конце августа начал работать на территории Экспоцентра состоится Фестиваль уличных культур ВДНГ. Мероприятие будет проводиться в честь официального открытия локации.

Фестиваль уличных культур ВДНГ — новое знаковое событие, цель которого объединить молодежь вокруг масштабного движения в урбан-парке ВДНГ и показать, как и для кого работают локации (событие в Facebook).

В Киеве пройдет фестиваль уличных культур (фото: vdng.ua)

Программа фестиваля

Стритбольный 3х3 спот

всеукраинский финал Украинской стритбольной лиги 3х3

Скейт-парк

скейтбординг-баттл

BMX-фристайл-баттл

трюковой самокат-баттл

ролерблейдинг-баттл

Стрит-дэнс-спот

всеукраинский чемпионат по брейкингу Battle School

батлы от 8 лучших брейкинг-школ Украины

соло-баттлы в разных возрастных категориях

Стрит-футбольный спот

всеукраинский чемпионат по уличному футболу: футбольному фристайлу, 3х3, панна

Паркур спот

всеукраинский баттл по паркуру

Стрит-воркаут-спот

всеукраинский баттл по стрит-воркауту

В Киеве пройдет фестиваль уличных культур (фото: vdng.ua)

Гости Фестиваля уличных культур ВДНГ смогут увидеть шоу, баттлы и чемпионаты различных стилей уличных культур, познакомиться с известными атлетами, которые в них соревнуются, а также и сами стать частью праздника.

Вход на фестиваль - свободный.